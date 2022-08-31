Konaklama harcamaları yüzde 185 arttı: Bungalov evlere ilgi yoğun

Dört mevsim konaklamanın mümkün olduğu bungalov evler, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. En çok tercih edilen destinasyonlarda Sapanca, Maşukiye ve İğneada ön plana çıkıyor.

Türkiye'de turizm her geçen yıl yeni bir ivme kazanmaya devam ediyor...

Tatil için Türkiye'ye gelen turistlerin ilk tercihleri arasında gezi, eğlence ve kültürel aktiviteler yer alıyor.

Konaklama harcamaları yüzde 185 arttı

Bu kapsamda hem yurt içi hem de yurt dışındaki ziyaretçilerin konaklama harcamaları yüzde 185 arttı.

En çok tercih edilen konaklama şekli ise bungalov evler ve tiny houselar oldu.

DHA'nın aktarımına göre; söz konusu konaklama modellerinin, bölgesel turizm ekonominin güçlenmesinde itici güç olduğu belirtiliyor.

"Bireysel konaklama modelleri tercih ediliyor"

Bungalov ve tiny house evlerin iç turizm piyasasını canlı tuttuğunu söyleyen sektör temsilcisi İlker Kulaksız, “Ülkemizin turizm gelirleri her geçen yıl daha da yükselirken, kişi başına düşen konaklama harcamaları bu durumun kaynakları arasında yer alıyor. Çünkü ziyaretçilerin birçoğu artık geleneksel tek tip tatil planları yerine daha düşük maliyetli ve bireysel konaklama modellerine yönelerek tercihlerini çeşitlendiriyor. İnsanlar gerek mevcut ekonomik koşullardaki seyahatlerinde bütçesine uygun konforlu bir konaklama imkanı yaratmak gerekse kalabalıktan kaçarak doğayla baş başa kalabilmek için artık bungalovları tercih ediyor. Bu durum ise bölgesel turizmin kalkınmasında büyük bir rol oynuyor” dedi.

"İç turizmin dinamiklerini de değiştiriyor"

Bungalovların yalnızca yurt dışından gelenlerin değil, başta İstanbul olmak üzere yerli turistlerin de ilgisini çektiğini belirten Kulaksız, “Doğayla iç içe olan bungalov ve tiny houselar ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerken, iç turizmin dinamiklerini de değiştiriyor. Çünkü İstanbul gibi kalabalık şehirlerde yaşayanların birçoğu hafta sonları bu kargaşadan kaçabilecekleri destinasyonlarda daha ekonomik bir çözüm olarak gördükleri bungalovları tercih ediyor.

Bungalov ve tiny house gibi konaklama yapılarının bulunduğu İstanbul’un çevre bölgelerinin bu canlılık sayesinde ekonomik anlamda da güçlendiğini kaydediyoruz. Çünkü tatil yapan insanlar sadece konaklamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi barbekülerini hazırlıyor ve alışveriş yapıyor. Binlerce insanın bu etkinlikleri yapması da işletmelerin gelirlerini artırıyor” ifadelerini kullandı.

"Mevsim fark etmeksizin tüm sezon tatillerinde tercih edilebiliyor"

Bungalov ve tiny house gibi konaklama seçeneklerinin bulunduğu destinasyonlarda en çok Sapanca, Maşukiye, İğneada ve Bolu’nun çeşitli köyleri gibi yerlere seyahat edildiğini söyleyen Kulaksız, “Bu konaklama modelini tercih eden yerli ya da yabancı turistlerin hepsi bu bölgelerde elbette sadece kısa süreli kalmıyor. Çünkü bungalovların jakuzi, özel havuz ve ateş çukuru gibi çeşitli özellikleriyle bireysel yaşam tarzına hitap eden ayrıcalıklı yapısı ziyaretçileri cezbedebiliyor. Turistler bir süre sonra yalnızca kısa süreli kaçamaklar değil, geniş tarih aralıklı seyahatler planlayarak bu evleri kiralıyorlar. Bungalovların mevsim fark etmeksizin tüm sezon tatillerinde avantajlı bir seçenek olması da bu durumun temel nedenleri arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.