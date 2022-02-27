Konut değerini arttıran yöntemler

Ev sahipleri, evlerini kiraya veya satışa çıkarmadan önce çeşitli tadilat ve yenilemelerle evin piyasa değerini artırabiliyor.

Mülk sahipleri tarafından satışa çıkarılan ya da kiraya verilen konutlara yapılan değişiklikler değerini daha fazla artırıyor.

Yapılan yenileklerle konut sahipleri, evlerine kısa süre içerisinde alıcı bulabiliyor ve daha karlı olabiliyor.

TAMİRATLAR EVLERİ KULLANIŞLI HALE GETİRİYOR

Küçük harcamalarla yenilenen iç dekorasyon evin havasını değiştirirken; bakım ve tamiratlar da evleri daha kullanışlı bir hale getirilebiliyor.

Evin değerini arttırmak için yapılması gerekenler...

HEDEF KİTLE

Elden çıkarılmak istenen konutların hangi kitleye hitap ettiği büyük önem taşımaktadır. Muhiti, metrekaresi ve dizaynı üniversite öğrencilerine mi, çocuklu aileye mi, evli çifte mi ya da bekar vatandaşlara mı hitap ediyor? Bunu belirlemek oldukça önemlidir.

BADANA

Eski kiracının evden ayrılmasının ardından yeni kiracı bulmadan önce mutlaka boya badana işine girişilmelidir.

DUVAR RENGİ SEÇİMİ

Rengarenk duvarlar alıcıların dikkatini çekse de kiralamayı veya satmayı düşündüğünüz evde sade renkler tercih edilmelidir.

BANYO VE MUTFAK

Ev satın almak ya da kiralamak isteyen bireylerin öncelikle dikkat ettikleri bölüm banyo ve mutfaktır. Bu nedenle banyo ve mutfak tesisatının sağlam ve temiz olması oldukça önemlidir.

TESİSAT

Satıştan önce elektrik, su ve doğalgaz tesisatını elden geçirmek en önemli adımlardan biridir. Yeni alıcıların mağdur olmamasına dikkat edilmelidir.

YALITIM

Binaların uzun ömürlü olmasını sağlayan ısı yalıtımı, kısa vadede konutun satış değerini de artırıyor. Öte yandan ses yalıtımı sayesinde de gürültülü komşuların sesini ve sokaktan gelecek araba seslerini engellemek mümkün.