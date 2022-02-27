Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
549.624
1.25%
BTXN Coin
38.13
-4.62%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Konut değerini arttıran yöntemler

    Ev sahipleri, evlerini kiraya veya satışa çıkarmadan önce çeşitli tadilat ve yenilemelerle evin piyasa değerini artırabiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konut değerini arttıran yöntemler

    Mülk sahipleri tarafından satışa çıkarılan ya da kiraya verilen konutlara yapılan değişiklikler değerini daha fazla artırıyor.

    Yapılan yenileklerle konut sahipleri, evlerine kısa süre içerisinde alıcı bulabiliyor ve daha karlı olabiliyor.

    TAMİRATLAR EVLERİ KULLANIŞLI HALE GETİRİYOR

    Küçük harcamalarla yenilenen iç dekorasyon evin havasını değiştirirken; bakım ve tamiratlar da evleri daha kullanışlı bir hale getirilebiliyor.

    Evin değerini arttırmak için yapılması gerekenler...

    HEDEF KİTLE

    Elden çıkarılmak istenen konutların hangi kitleye hitap ettiği büyük önem taşımaktadır. Muhiti, metrekaresi ve dizaynı üniversite öğrencilerine mi, çocuklu aileye mi, evli çifte mi ya da bekar vatandaşlara mı hitap ediyor? Bunu belirlemek oldukça önemlidir.

    Konut değerini arttıran yöntemler #1

    BADANA

    Eski kiracının evden ayrılmasının ardından yeni kiracı bulmadan önce mutlaka boya badana işine girişilmelidir.

    Konut değerini arttıran yöntemler #2

    DUVAR RENGİ SEÇİMİ

    Rengarenk duvarlar alıcıların dikkatini çekse de kiralamayı veya satmayı düşündüğünüz evde sade renkler tercih edilmelidir.

    BANYO VE MUTFAK

    Ev satın almak ya da kiralamak isteyen bireylerin öncelikle dikkat ettikleri bölüm banyo ve mutfaktır. Bu nedenle banyo ve mutfak tesisatının sağlam ve temiz olması oldukça önemlidir.

    Konut değerini arttıran yöntemler #3

    TESİSAT

    Satıştan önce elektrik, su ve doğalgaz tesisatını elden geçirmek en önemli adımlardan biridir. Yeni alıcıların mağdur olmamasına dikkat edilmelidir.

    YALITIM

    Binaların uzun ömürlü olmasını sağlayan ısı yalıtımı, kısa vadede konutun satış değerini de artırıyor. Öte yandan ses yalıtımı sayesinde de gürültülü komşuların sesini ve sokaktan gelecek araba seslerini engellemek mümkün.


    İlginizi Çekebilir

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönsün
    Dünya

    BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönsün

    Bakanlıktan Polonya'ya geçen vatandaşlara uyarı
    Gündem

    Bakanlıktan Polonya'ya geçen vatandaşlara uyarı

    Görüş Bildir