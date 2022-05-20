Konut fırsatçıları cezalandırılacak

Emlak satışlarında fahiş fiyat artışında bulunanlara cezalar yağacak. Yetkililer, fahiş fiyat artışına getirilecek denetim, inceleme ve cezalara dikkat çekiyor.

Konut finansman paketleri açıklandı. Düşük faizli kredilerle konut almanın önü açıldı. İnşaat sektörüne ve vatandaşlara kolaylık sağlanması için getirilen bu destek, fırsatçıların iştahını kabarttı. Kamu bankalarının devrede olduğu yeni finansman paketinin açıklanmasının ardından konut fiyatları hızla yükseldi.

Uzmanlar, artık konut fiyat artışlarının iktisadi boyutu aşarak ahlaki boyuta ulaştığını söylediği bu koşullarda, fırsatçılık yapan ticari işletmelere para cezası uygulanacağı açıklandı. Ayrıca resmi işlemlerde emlak değerinin doğru beyan edilmemesinin de incelemeye alınacağı duyuruldu.

Özel ekip kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesindeki özel ekip, konutta faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen inşaat şirketleri ve emlakçıları tespit etti.

Faiz indirimini fırsata çevirenlere karşı önlem alınacak

Kurul, indirimini fırsata çevirip, fahiş fiyat artışları yaparak vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren, vergisel kayıp ve kaçakçılara yol açanlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Vatandaş fırsatçılara karşı korunacak

Yapılan çalışmalarda vatandaşları korumak için fırsatçılara yönelik her türlü önlemin alınacağı kaydedildi.

Yüzde 30'ları bulan ani fiyat artışları tespit edildi

Bir günde yüzde 30'a yakın zam yapan fırsatçılara ceza verilecek. Bu amaçla, Kurul bünyesinde oluşturulan özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalarda online satış platformlarından temin edilen veriler, mükelleflerin vergi beyan ve bildirimleri, tapu ve banka gibi veriler çapraz şekilde analiz edildi.

İnşaat ve emlakçılara etkin inceleme yapılacak

Analiz sonucunda riskli olduğu değerlendirilen inşaat şirketleri ve emlakçılar hakkında, hızlı vergi inceleme süreci başlatılacağı belirtildi.

Satış bedellerini doğru beyan etmeyenlere ceza kesilecek

Fahiş fiyat artışlarının dışında gayrimenkul satışlarını gerçek satış bedelinin altında beyan eden veya hiç beyan etmeyenler hakkında da gelir veya kurumlar vergisi, katma değer vergisi, tapu harcı olmak üzere vergi tarhiyatlarının yapılacağı ve cezaların kesileceği öngörülüyor.