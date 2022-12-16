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    Konut fiyat endeksi ekimde yüzde 5,4 arttı

    TCMB tarafından Ekim 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
    • 16.12.2022 - 14:58
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    Konut fiyat endeksi ekimde yüzde 5,4 arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

    Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 605,8 olarak kayıtlara geçti.

    Reel yükseliş yüzde 56,3

    Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 188,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 56,3 oldu.

    Konut fiyat endeksi ekimde yüzde 5,4 arttı #1

    İstanbul'da fiyatlar yüzde 4,78 artış gösterdi

    Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ekimde, bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 5,3 ve yüzde 6,2 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 204,6, Ankara'da yüzde 194,1 ve İzmir'de yüzde 186,4 yükseldi.

    Konut fiyat endeksi ekimde yüzde 5,4 arttı #2


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