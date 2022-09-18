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    Konut fiyat endeksi temmuzda 507,6 oldu

    Merkez Bankası, temmuz ayı konut fiyat endeksini yayınladı. KFE, yıllık bazda reel olarak yüzde 52,6 oranında arttı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 15:21
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    Konut fiyat endeksi temmuzda 507,6 oldu

    Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) temmuz verisi açıklandı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı KFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti.

    Reel yükseliş 52,6

    Bu kapsamda konut fiyat endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 173,8 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 52,6 oldu.

    İstanbul'un konut fiyat endeksi temmuzda yüzde 8,2 oldu

    Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ise temmuzda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 8,2, yüzde 8,4 ve yüzde 7 artış görüldü.

    3 büyük ilde geçen yıla oranla artış yaşandı

    Öte yandan endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 200,1, Ankara'da yüzde 181 ve İzmir'de yüzde 162,2 yükseldi.

    Konut fiyat endeksi temmuzda 507,6 oldu #1


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