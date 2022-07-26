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    Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 145,5 arttı

    Merkez Bankası, konut fiyatlarını artışını masaya yatıran konut fiyat endeksini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 15:37
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    Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 145,5 arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayı konut fiyat endeksini açıkladı.

    2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 145,5, reel olarak ise yüzde 41,1 oranında yükseldi.

    Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak 430,6 seviyesinde gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde41,1 oranında artış gösterdi.

    İstanbul'da konut fiyat endeksi yüzde 165,4 arttı

    İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 12,7, 11,9 ve 11,5 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranlarında artış gösterdi.

    Konut fiyat endeksi

    Konut fiyat endeksi


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