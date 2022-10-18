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    Konut fiyat endeksi yüzde 184,6 arttı

    2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 184,6, reel olarak ise yüzde 57,2 oranında arttı.
    • 18.10.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:03
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    Konut fiyat endeksi yüzde 184,6 arttı

    Türkiye üzerinden yapılan Konut Fiyat Endeksi (KFE), sonuçları bellirlendi.

    Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 548,5 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi verisine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 57,2 oranında artış gösterdi.

    Konut fiyat endeksi yüzde 184,6 arttı #1

    İstanbul, Ankara ve İzmir'de artış gözlendi

    İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,9, 7,8 ve 9,1 oranlarında artış gözlendi.

    İHA'nın haberine göre, endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 210,8, 193,5 ve 175,7 oranlarında artış gösterdi.

    Konut fiyat endeksi yüzde 184,6 arttı #2


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