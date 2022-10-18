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Konut fiyat endeksi yüzde 184,6 arttı

Konut fiyat endeksi yüzde 184,6 arttı

2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 184,6, reel olarak ise yüzde 57,2 oranında arttı.