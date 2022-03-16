Konut fiyatları son 1 yılda yüzde 77,4 arttı

Ocak 2022 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 13,1 artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

YÜZDE 21,2 ARTIŞ YAŞANDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 21,2 oranında artış gösterdi.

Ocak ayında bir önceki aya oranla İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler baz alındığında sırasıyla 14,1, 12,5 ve 13,6'lık artış görüldü.

İSTANBUL'DAKİ ARTIŞ YÜZDE 83,5 ORANINDA

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 83,5, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de yüzde 73,1 yükseldi.