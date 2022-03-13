Konut fiyatlarında 1 yılda yüzde 120 artış yaşandı

Ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120 artış gösterdiği belirlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve bir emlak sitesi ortaklığında satılık konut fiyatlarındaki artışı mercek altına alındı.

Bu kapsamda bir araştırma yapan BETAM, 'Satılık Konut Piyasası Görünümü' raporunu sundu.

Rapora göre, satış fiyatlarındaki artışın yavaşladığı gözlemlenirken, araştırma kapsamında incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştığı belirlendi.

YÜZDE 119,3 ARTTI

Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı yüzde 119,3 artarak 7 bin 965 TL oldu.

Satılık konut ilan metrekare fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 137,9, Ankara'da yüzde 105,5 ve İzmir'de yüzde 104,5 arttı.

Böylece ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul'da 11 bin 578 TL, Ankara'da 5 bin137 TL, İzmir'de ise 8 bin 947 TL oldu.

BÜTÜN BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Öte yandan konut satış fiyatları şubat ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller; Mersin yüzde 154,2, İstanbul yüzde 137,9, Antalya yüzde 129,7, Aydın yüzde 129 ve Diyarbakır yüzde 128,2.

EN DÜŞÜK ARTIŞ ORANI MANİSA'DA

En düşük artış oranının gerçekleştiği iller ise Manisa yüzde 87, Eskişehir yüzde 85, Malatya yüzde 82,7, Erzurum yüzde 80,1 ve Van yüzde 79,1 oldu.