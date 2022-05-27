Konut fiyatlarında gerileme yaşanması bekleniyor

Yabancılara konut satışının 400 bin dolara yükseltilmesiyle birlikte diğer etkenleri de göz önünde bulunduran uzmanlar, konut fiyatlarının tepe taklak olacağını öngörüyor.

Son aylarda artan konut satın alma ve kira fiyatlarına vatandaş isyan ederken, yeni düzenlemeler de yola çıktı.

İlk olarak yabancıların satın alması gereken konut fiyatları en az 400 bin dolar olarak güncellendi.

Konut fiyatındaki artışla birlikte kira fiyatlarında ve konut satın alma fiyatlarında da gözle görülür gerileme olabileceği kaydedildi.

Konut fiyatları tepe taklak olacak

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kiralık ve satılık konut piyasası hakkında yaptığı değerlendirmede, vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedelinin 400 bin dolara yükseltilmesinin etkisiyle konut fiyatlarının “tepe taklak” gelebileceğini söyledi.

3 yıllığına tavan fiyat uygulanması önerildi

Bloomberg HT’ye konuk olan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, konut piyasası ve barınma sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ağaoğlu, sosyal konut yapımı için ucuz arsa verilmesi gerektiğini belirterek, TOKİ’nin bu konuda önderlik etmesini söylediklerini ve kiralık konutlara 3 yıllığına tavan fiyat uygulaması getirilmesini önerdiklerini söyledi.

"Ev fiyatları çığrından çıkmış durumda"

Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Her gayrimenkulün belediyelere kaydedilmiş 4 yılda bir Emlak Değerleme Komisyonu’nca belirlenmiş rayiç bedelleri var. Devletin temel ihtiyaçlarla ilgili olarak düzenleyici ve sınırlayıcı bir rolü var. Bugün ev fiyatları çığırından çıkmış durumda. Böyle olunca da kamu otoritesi devreye girer diyorum. 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi demek yaklaşık 200-250 bin konutun boşa çıkması demek, ayrıca yabancılara konut satışında vatandaşlık edinebilme sınırı 250 bin dolardan 400 bin dolara çekiliyor. Bu sebeple, fiyatlar tepe taklak olabilir. Şu anda dalgalı bir seyir var."





"Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var"

Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, yüksek kira fiyatlarının önlenmesi hakkında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de kamunun sahip olduğu konut yok. Almanya ve Fransa’da birçok belediye ve kuruluşun konutları var. Onların ellerinde bu konutlar olduğu için piyasayı kontrol etmeye sahipler.” dedi.

Günümüzde arzın önündeki en büyük sorunun büyükşehirlerde arsa olmamasına bağlayan Dereli, alım ve satımların özellikle son 3 aydır durduğunu belirterek, "Konut fiyatlarının aşağı gelmesi olasılığı var." değerlendirmesinde bulundu.