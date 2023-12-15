Konut fiyatlarında düşüş sürüyor! Van’daki kiralarda ciddi düşüş bekleniyor Konut ve araç fiyatları fahiş oranlarda artmıştı. Alınan tedbirlerle fiyatlarda yüzde 15 gerileme yaşandı. Van Emlakçılar Dayanışma Derneği bir açıklama yaparak fiyat düşüşünün illerinde de hissedildiğini dile getirdi.

İHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladığı açıklamasının üzerinde Türkiye'nin her köşesinden indirim haberleri gelmeye başladı.

Van Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, ülke genelinde araç fiyatlarında yüzde 15 ila 20 civarında bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün konut fiyatlarına da yansıdığını söyledi.

Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Özdek, özellikle araç piyasasındaki gerilemeyle birlikte konut piyasasında da gerilediğini isaret ederek Van’daki kira fiyatlarının düşmeye başladığını belirtti.

“Van’da yüzde 15 bandında kiralar geri çekildi”

Konuya ilişkin konuşan Özdek, Türkiye geneli emlak fiyatlarında yaşanan indirimin Van’da hissedikliğini belirterek şu ifadeye yer verdi:

Nitekim gerek Van’da gerekse de Türkiye’de kiraların çok yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Pandemiyle beraber ciddi anlamda gayrimenkul sektöründe artışlar meydana geldi. Bu fiyatların yüksek olması dar gelirli insanlarımızı çok sıkıntılara itmektedir ve bizler de bunun farkındayız. Bundan sonra Van’da yüzde 15 bandında kiralar geri çekilecektir.

“Kira fiyatlarında ciddi düşüş bekleniyor”

Pandemi etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarının ciddi anlamda düşmesi gerektiğini dile getiren Özdek, şöyle konuştu:

Hem kira hem de konut alanında fiyatların geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülke genelinde araç fiyatlarında yüzde 15 ila 20 civarında bir düşüş meydana geldi. Bu düşüşün konut fiyatlarına da yansıdığını görmekteyiz. Şu anda konut piyasası biraz daha durgun seyrediyor ve yakın zamanda da bu düşüşleri bekliyoruz. Şu andan itibaren Türkiye genelinde yüzde 15 bandında, Van’da ise yüzde 15-20 bandında fiyatların düşeceğini bekliyoruz ve inanıyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)