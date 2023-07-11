Konut sahiplerinin gözü kısa süreli kiralamada Konutların kiralarının yüzde 25 artışı ile sınırlı olması nedeni ile mal sahipleri, evlerini uzun süreli olarak kiracıya vermek yerine kısa süreli kiralama yaparak, her seferinde o günün şartlarından kiralamak istiyor.

DHA Konut sektörü, kira artışına yüzde 25 zam sınırlamasının, kısa dönemli ev kiralama pazarını büyüttüğü yönündeki görüşlerini dile getiriyor. Uzmanlara göre, evini dönemsel olarak kiralayarak gelir elde etmek isteyenler, süreci pratik bir şekilde yönetebilecekleri teknolojik çözümlerin arayışına giriyor. Ev kiralama sektöründeki bir kurumun yöneticisi olan Oğuzhan Duman da bu konudaki görüşlere katılarak şu değerlendirmede bulundu: Turizm sezonu hızla sürerken, kısa dönemli ev kiralama pazarı da canlılığını koruyor. Üstelik kira artışına gelen zam sınırlaması, yalnız turizm bölgelerindeki değil, şehir merkezlerindeki evlerin sahiplerinin de kısa dönemli kiracı arayışını artırıyor. “Ev kiralama sektörü son yıllarda canlandı" Platformların ev kiralama sektöründe büyük bir potansiyel barındırdığını ifade eden Duman, sözlerini şöyle noktaladı: Ev kiralama sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme ve gelişme ivmesi yakaladı.