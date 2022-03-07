Konut satın alımında dikkat edilmesi gerekenler

Konut arayışına girenlerin, mağdur olmamaları için araştırması gereken 6 nokta bulunuyor.

2021 yılının son aylarında başlayan konut fiyatlarındaki dalgalanmalar 2022'de de devam ediyor.

Kiralık ve satılık konut fiyatları yükselmeye devam ederken yatırımcılar, kırsal kesimlere ya da taşınabilir evlere yöneldi.

Öte yandan birçok konut yatırımcısı ise fiyatların düşmesini bekliyor.

Konut satın alımında birçok insan metrekare ve oda sayısına bakmakla yetinirken bu aşamada dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.

KONUT SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 6 NOKTA

1. Konutun alınma nedeni: Yatırım amaçlı ev düşünen vatandaşlar için evin kira getirisi ve yıllar içinde çevresel faktörler nedeniyle değer kazanımı oldukça önemlidir. İkamet etmek için alınan konutlarda ise dikkat edilmesi gereken öncelikler değişmektedir. Odaların genişliği ve geometrik yapısı, güneş alma durumu, ısınma özellikleri ön plana çıkacaktır.

2. Ruhsat: Ruhsatsız proje yapımı yasak olsa da çeşitli yollarla bu yasak çiğnenebiliyor. Yeni bir bina satın alırken farkında olunmadan geçerliliği olmayan bir proje için verilen paralardan hukuki anlamda hiçbir hak talep edilmemektedir.

3. Kat irtifakı: Satın alınan konutun ayrıntılı olarak nerede olduğunu gösteren belgeye kat irtifakı denir. Kat irtifakı, herhangi bir dolandırılma planının önüne geçebilmek için oldukça önemlidir. Anlaşma yapılan firma, satın alınacak daireyi proje üzerinden birden fazla alıcıya gösterebilir. Bu sebeple yapılacak olan sözleşmede dairenin özellikleri ve kat irtifakı belirtilmelidir.

4. Depreme dayanıklılığı: Sıfırdan alınacak olan bir dairede yapı denetim uzmanları, hem zemin etüdü hem de deprem dayanımı ile ilgili ölçüm ve sonuçlar ortaya koymalıdır. Aynı zamanda ilgili belgeler firmadan da temin edilebilir.

5. Tapu konumu ve inşaat alanı: Mağduriyetlerin yaşandığı bir diğer konu ise alıcıya gösterilen ya da yapılacak olan ev ile tapudaki konumun farklı alanları ifade etmesidir. Bu sebeple doğru evin satın alındığından emin olmak için tapu teyidi mutlaka yapılmalıdır.

6. Müteahhidin sorumluluğu: Yeni yapılan binaların seramik, sıva, parke vb. ince işçiliğinden 2 yıl boyunca sorumlu olan müteahhitler, buralardaki malzeme ve işçilik hatalarından kaynaklı deformasyonları gidermek zorundadır. Sorun binanın kaba işleri olan yalıtım, kolon ve duvar gibi alanlarda meydana geliyorsa bu sorumluluk süresi beş yıla çıkmaktadır.