Konut satın alımında yapı denetiminin önemi

Nazmi Şahin, "Araba alırken içinde sigara içilip içilmediğine bile bakılıyor ancak ev alırken aynı özen gösterilmiyor." dedi.

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle değerlendirmelerde bulundu.

Şahin'in yaptığı açıklamalar kapsamında Türkiye'nin deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğu öne sürüldü.

Geçen yıl yaklaşık 23 bin 756 deprem yaşandığı belirten Şahin, ülkedeki deprem riskinin ciddi bir boyutta olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'DE YAPI DENETİM SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Deprem Haftası'nın, toplumda deprem bilincinin oluşmasına katkı sağladığını dile getiren Nazmi Şahin, 1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'de yapı denetim sisteminin devreye alındığını anımsattı.

"SİSTEM BİNALARDA KALİTEYİ ARTIRDI"

Bu sistemin, bazı illerin pilot olarak belirlendiği belirten Şahin, "Bu sistemde bizim için milat 2018 yılı oldu. Normalde müteahhitler çalıştığı yapı denetim firmasını seçiyordu, bu yıldan itibaren yapı denetim firmaları atama yoluyla belirlenmeye başladı. Yapı denetim firmaları artık bağımsız denetim yapıyor. Bu durum hem binalarda kaliteyi artırdı hem de denetim daha iyi yapılmaya başlandı." diye konuştu.

"2 BİN 500'E YAKIN YAPI DENETİM FİRMASI VAR"

Şahin, yapı denetim sisteminin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapı denetimi, can ve mal güvenliğini temin için sorumlu inşaat mühendisleri ve mimarlar tarafından binaların zorunlu olarak kontrol edildiği bir sistem. Türkiye genelinde 2 bin 500'e yakın yapı denetim firması var. Sahada yaklaşık 120 bin çalışan bulunuyor. Herkes görevini layıkıyla yapıyor. Binalar, projesinden başlayıp iskanı alana kadar tüm süreçlerde denetleniyor. İnşaat bitene kadar, demiri, malzemesi betonu denetleniyor. Adeta bir polis gibi betonu takip ediyoruz, dayanıklılığına bakıyoruz. Bu da kaliteyi artırıyor. Betonun kalitesini uygun bulmazsak mikserden dökülmesine dahi izin vermiyoruz. Önce numune alıyoruz." dedi.