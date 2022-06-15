Konut satışlarında yılın ilk 5 ayında rekor kırıldı

Ocak-mayıs ayında 575 bin 889 adetle konut satışlarında tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

Bu veri, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 ayda 575 bin 889 konut satıldı

Yılın ilk 5 ayında el değiştiren konut adedi ise yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti. Bu alanda da tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dönemi rekoru kırıldı.

Artan fiyatlara ve azalan stoklara rağmen konut satışlarında güçlü ivmenin sürdüğünü belirten sektör temsilcileri, yıllık bazda yaşanan artışlarda geçen seneki kapanmaların etkisinin olduğunu bildirdi.

Yatırımcılar gayrimenkule yöneldi

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek enflasyon döneminde, yatırımlarını en yüksek getiride değerlendirmek isteyen yatırımcıların gayrimenkule yöneldiğini söyledi.

"İpotekli satışlarda yüzde 177,8'lik artış"

Konut yatırımcısının ipotekli alıma da yöneldiğini dile getiren Durbakayım, "Konut kredi maliyetlerinin ucuz olması ipotekli satışı artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayısta yıllık yüzde 177,8 arttı." dedi.

Durbakayım, arsa ve inşaat maliyetlerindeki artışın yatırım amaçlı konut alımını artırdığını kaydederek, yabancıların talebinin de artarak devam ettiğini anlattı.