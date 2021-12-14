Konut satışlarının artması nedeniyle fiyatların sabitlenmesi bekleniyor

Bugün açıklanan konut satışları verilerini değerlendiren emlakçılar, fiyatların ilk çeyrekte sabitleneceğinin beklediğini aktardı.

Emlakçılar, konut satışında konuşulan fiyatların 2022'in ilk çeyreğinde dengeye oturacağını düşünüyor.

Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu.

Gayrimenkul sektöründe rakamlara da yansıyan hızlı yükseliş, yatırımların konuta kaydığını gösteriyor. Emlakçılar, bu düşünceden yola çıkarak 2022 yılı ilk çeyreğinde sabitleneceğini öngörüyor.

"KONUT PARANIN DEĞERİNİ KORUMADA BİR YATIRIM ARACI OLDU"

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konu ile ilgili olarak “TL’de yaşanan değer kaybından hareketle yatırımcılar varlıklarının değerlerini koruma arayışında konuta rağbet gösterdi. Yükselen döviz kuru endeksli artan maliyetlerle birlikte arzın da az olmasıyla konut fiyatlarındaki yükseliş devam edecek. Satış detaylarında baktığımızda bir miktar döviz varlığının konuta yöneldiğini görüyoruz ve önümüzdeki günlerde dolar ve altından gayrimenkule dönen bir kitleyle de karşılaşacağız. Özetle konut satışının, fiyatların enflasyonist dönemde daha da artacağı inancı ve konut yatırımının enflasyona karşı önemli bir korunma aracı olduğu gerçeği nedeniyle canlılığını koruyacağı ön görüyoruz.” açıklamasını yaptı.

“KONUT FİYATLARI İLK ÇEYREKTE SABİTLENECEK”

Konut satışlarındaki artışa değinen emlakçı Taner İşlek, “Vatandaş döviz ve altında olan yatırımlarını bozdurup konut almaya yöneldi. Şu anda konuta çok talep var. Vatandaşların birçoğu konut yatırımlarını yapıyor. Vatandaş konut kiralamadan çok satın almak için geliyor bizlere. Talebe karşı veremiyoruz açıkçası. Fiyat artışlarından dolayı, sattığımız konutlarına yerine koyamıyoruz.

"TÜRKİYE YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP"

Yabancı yatırımcılar için Türkiye çok cazip geliyor. Bizim bulunduğumuz Bahçelievler çevresinde genelde Türk yatırımcılar yatırım yapıyor.





SİTE TARZI YERLERE İLGİ VAR

Yabancılar ise genelde site tarzı olan yerlere yatırımlarını yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde konut satışlarındaki artış bir yere kadar devam edecektir. Biz emlakçılar olarak konut fiyatlarındaki artışın 2022 yılının ilk çeyreğinde sabitleneceğini öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.