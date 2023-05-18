Konut sitesi yöneticileri için mesleki yeterlilik belgesi getiriliyor

Tesis yönetimi sektörü, konut sitesi yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olarak faaliyet göstermesi için ortak hareket etme kararı aldı.
Tesis Yöneticileri Federasyonu'ndan (TEYFED) yapılan açıklamaya göre, TEYFED, Tesis Yöneticileri Konfederasyonu, bir Mesleki Yeterlilik şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
TEYFED Başkanı Yahya Sağır, törende yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la düzenlenen bir toplantıda biraraya geldiklerini belirtti.
Nitelikli tesis ve site yöneticileri
Sağır, bu toplantıda da görüşüldüğü gibi; bina, toplu yapı (site) ve tesislerde, sürdürülebilir yönetimin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasının ancak nitelikli tesis ve site yöneticileri ile mümkün olabileceğini ifade etti.
İşbirliği protokolüne imza atıldı
Federasyon yönetimi olarak, TEYFED'e bağlı tüm tesis ve site yöneticilerinin "mesleki yeterlilik belgesi" sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldıklarını bildiren Sağır, sağlıklı ve denetlenebilir bir belgelendirme yapılabilmesi için de bir işbirliği protokolüne imza attıklarını belirtti.
"Mesleki yeterlilik için sınavlar yapılacak"
Federasyona bağlı çalışan bina, tesis ve site yöneticilerinin, bundan böyle sektörde sadece "iş yapan" olarak değil "meslek icra eden" olarak tanımlanacağına işaret eden Sağır, yapılan çalışmaları şöyle aktardı:
TEYFED, Altın Mesleki Yeterlilik ve Apsiyon Bilişim, tüm şehirlerimizdeki site ve tesis yönetimi sektörü paydaşlarının yöneticilerine Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın daha ekonomik şartlarda ve kolaylıkla yapılabilmesi için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Samsun gibi şehirlerimizde sınav programı planlamaları da yapacak. Mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazananlar, federasyonumuzun internet sayfasında (www.teyfed.org) paylaşılacak. Böylece apartman, site ve toplu yaşam alanlarının yönetimleri için belge sahibi firmaların tercih edilmesi ve liyakat sahibi firmalar ile sorunsuz hizmet alınması sağlanacak.