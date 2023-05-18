Konut sitesi yöneticileri için mesleki yeterlilik belgesi getiriliyor Bazılarımız sitelerde yaşıyoruz ve birden çok binanın olduğu geniş alanların yönetimi için profesyonellerle çalışıyoruz. Şimdi bu konumdaki kişiler için bir zorunluluk getiriliyor.

AA

Tesis yönetimi sektörü, konut sitesi yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olarak faaliyet göstermesi için ortak hareket etme kararı aldı.

Tesis Yöneticileri Federasyonu'ndan (TEYFED) yapılan açıklamaya göre, TEYFED, Tesis Yöneticileri Konfederasyonu, bir Mesleki Yeterlilik şirketi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TEYFED Başkanı Yahya Sağır, törende yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la düzenlenen bir toplantıda biraraya geldiklerini belirtti.

Nitelikli tesis ve site yöneticileri

Sağır, bu toplantıda da görüşüldüğü gibi; bina, toplu yapı (site) ve tesislerde, sürdürülebilir yönetimin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasının ancak nitelikli tesis ve site yöneticileri ile mümkün olabileceğini ifade etti.

İşbirliği protokolüne imza atıldı

Federasyon yönetimi olarak, TEYFED'e bağlı tüm tesis ve site yöneticilerinin "mesleki yeterlilik belgesi" sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldıklarını bildiren Sağır, sağlıklı ve denetlenebilir bir belgelendirme yapılabilmesi için de bir işbirliği protokolüne imza attıklarını belirtti.

"Mesleki yeterlilik için sınavlar yapılacak"

Federasyona bağlı çalışan bina, tesis ve site yöneticilerinin, bundan böyle sektörde sadece "iş yapan" olarak değil "meslek icra eden" olarak tanımlanacağına işaret eden Sağır, yapılan çalışmaları şöyle aktardı: