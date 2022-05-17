Konuta ihtiyaç artarak devam ediyor

Türkiye genelinde 133 bin 58 adet konut satışıyla tüm zamanların en yüksek rakamı nisan ayında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, konut satış istatistiklerinden verilen bilgiye göre; Türkiye genelinde nisan ayında 133 bin 58 konut satışı gerçekleştirildi. Nisan ayı konut satışlarında yaşanan artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde gerçekleşen konut satışları ise yüksek faiz oranları ve küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen yüzde 26,2 artarak 453 bin 121'e yükseldi.

Gayrimenkul güvenli liman

Konuta ihtiyacın artarak devam ettiğini kaydeden sektör temsilcileri, vatandaşların yatırım için gayrimenkulü güvenli liman olarak görmeye devam ettiğini, satışların artmasıyla yeni projelerin hızla başlayacağını belirtiyor.

"Destek paketleri konut satış ivmesini daha da artıracak"

Nisan ayı konut satışlarını değerlendiren sektör temsilcileri, "Destek paketleri sayesinde artış ivmesi devam edecek. Gayrimenkul 'güvenli liman' olmaya devam ediyor. Beklemede olan yatırımcı harekete geçmeye başladı. Yeni konut arzı azaldı ama satışlar hızlı artışını sürdürüyor." şeklinde açıklama yaptı.