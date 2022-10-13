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    Konutlardaki biçimsiz köşeleri değerlendirmek için öneriler

    Ev sahiplerini huzursuz eden konulardan biri de biçimsiz köşelerin boş kalması. İşte ufak dokunuşlarla bu alanları değerlendirmek için 5 dekorasyon fikri...
    • 13.10.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 18:24
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    Konutlardaki biçimsiz köşeleri değerlendirmek için öneriler

    Evdeki her köşeyi kullanmak mümkün.

    Küçük ya da büyük evlerde hemen hemen her odayla birlikte mutfak ve banyolarda da 'gereksiz' olduğu düşünülen alanlar bulunuyor.

    Bu alanlar boş bırakıldığında yaşam alanları gittikçe daralırken, biçimsiz köşeler değerlendirildiğinde büyük kolaylık sağlayabiliyor.

    Koridorların uzun olması, dubleks evlerde merdiven altlarınının ve biçimsiz köşelerin boş olması oldukça göze çarpıyor.

    İlk tercih: Raf kullanımı

    Masrafsız ve zahmetsiz olan küçük boyutlardaki raflarla kullanışlı köşe yaratmak oldukça kolay.

    Raflar isteğe göre aile fotoğraflarının olduğu çerçevelerle, biblolarla, küçük bitkilerle ya da kupa bardaklarda süslenebilir.

    Konutlardaki biçimsiz köşeleri değerlendirmek için öneriler #1

    Hatıra duvarı

    Evinizde sevdiklerinizle olan anılarınıza yer vermek için boş bırakılan bir köşeyi hatıra duvarına çevirmek iyi hissettirecektir.

    Renkli çerçevelerle yer verilen fotoğraflar, bu alanları güzelleştirmenin en kolay adımlarından biri.

    Konutlardaki biçimsiz köşeleri değerlendirmek için öneriler #2

    Boyama duvarı

    Bu alanları oyun alanlarına çevirmek de oldukça basit.

    Özellikle küçük çocuklarda oluşan her yeri boyama isteğinin önüne geçebilmek adına evlerdeki boş bırakılan köşeleri boyama duvarına dönüştürmek büyük keyif verecektir.

    Konutlardaki biçimsiz köşeleri değerlendirmek için öneriler #3

    Okuma köşesi

    Oturma salonu, koridor, mutfak derken çocukları da unutmamak gerek. Çocuk odalarındaki biçimsiz köşeler için ilk tercih, çocuklara okuma alışkanlığı edindirmek için de kolaylık sağlayacak olan 'okuma köşesi'.

    Konutlardaki biçimsiz köşeleri değerlendirmek için öneriler #4

    Kahve köşesi

    Kahve tutkunları için evin en sevilen köşesini oluşturmak büyük keyif verecektir. Evde bulunan bir sehpa ya da masa ile bu köşeyi oluşturmak oldukça basit. Bu noktada kahve makinesi, tercihe göre raf ve renkli kahve fincanlarına ihtiyaç duyuluyor. Biçimsiz bir alanda oluşturulacak kahve köşesi yaşam alanının havasını da değiştirecektir.

    Konutlardaki biçimsiz köşeleri değerlendirmek için öneriler #5


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