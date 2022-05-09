Konutta 1+1 ve 2+1'lere talep artıyor

Konutta artan maliyetler fiyatları yükseltirken, yatırım yapmak isteyenlerin talebi, fiyatları daha düşük ve hızlı kiraya verilip satılabilen 1+1, 2+1 gibi küçük evlere yöneliyor.

Demir, çimento, arsa maliyeti ve işçilik maliyetleriyle birlikte konut fiyatlarının yükselmesi, hem oturmak hem de yatırım yapmak isteyenlerin tercihlerini değiştirdi.

Sektörde faaliyet gösteren bir şirketin yöneticisi olan Murat Karaarslan, gayrimenkul yatırımının her zaman değişmeyen güvenli liman olduğunu belirterek son yıllarda girdi maliyetlerinin konutta tüketici tercihlerini etkilediğini söyledi.

"1+1 ve 2+1 gibi küçük metrekareli evlere yöneliyorlar"

Karaarslan, konut alımlarında küçük metrekareli evlerin öne çıktığına işaret ederek "İnsanlar başlangıç olarak düşündükleri 1+1 ve 2+1 gibi küçük metrekareli evlere yöneliyorlar, sağladıkları birikimlerle daha büyük evlere bakıyorlar. Bu tür evlerin hem satışı daha kolay oluyor hem de kira amortismanı açısından büyük evlere göre daha cazip yatırım aracı olarak görünüyor." dedi.

Ankara olumlu etkilendi

Koronavirüs salgınının etkileri ile kısıtlamaların azalmasının inşaat ve gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirdiğini söyleyen Karaarslan, bundan olumlu etkilenen şehirlerin başında da Ankara'nın geldiğini kaydetti.

Karaarslan, "Ankara'da tüketicilere alternatif yaşam alanları sunan, iyi tasarlanmış ve sürdürülebilir satış performansı olan proje yoğunluğu çok fazla. Başkentte yaşayanlar için büyük avantaj olan bu durum şehirdeki gayrimenkul hareketliliğinin de en önemli nedenleri arasında yer alıyor." diye konuştu.

Geniş ailelerin de konut seçimlerinde ısıtma, temizlik ve aidat giderlerini dikkate aldıklarını belirten Karaarslan, 3+1 ve 4+1 ev almak isteyenlerin emsallerine göre daha küçük konutlara yatırım yapmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

"Konut sektöründe kooperatifçilik ön plana çıkacak"

Sektördeki başka bir yetkili Muhammet Dinç ise; konut sektöründe 1+1 ve 2+1 küçük evlerin daha yapım aşamasında hızlı şekilde satılmaya başlandığını ifade ederek "Metrekaresi küçük 1+1 ve 2+1 konutlara tercihin artması kalıcı hale gelebilir. Bu tür evlerin satışları da daha kolay oluyor. Konut almak isteyenler yatırım için değerlendirdiklerinde küçük metrekareli konutların kira getirisine baktıklarında daha hızlı karar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendilerini mülk anlamında garanti altına almak için arsa satın alıyorlar"

Konut sektöründe kooperatifçilik diye adlandırılan sistemin de modern hale gelerek yeniden ön plana çıkabileceğine dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

"Belirli gruplara yönelik anlaşmalı projeler maddi avantajlar sağlayarak yaygınlaşacaktır. Bu sistemde, yüksek fiyatlardan dolayı hazır daire alamayan bir grup malik bir araya geliyor. Temelden daire alma fikri ortak paydaları oluyor. Kendilerini mülk anlamında garanti altına almak için arsa satın alıyorlar. Kat karşılığı güvenilir yapımcı firmalarla anlaşma sağlıyorlar.Böylece çok uygun fiyatlara hem temelden güvenilir şekilde daire sahibi oluyor hem de kademeli arsa teslimiyle kendilerini garanti altına alıyorlar."