Konutta destek paketlerinin sektörü hareketlendirmesi bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 3 farklı çözüm içeren konut destek paketinin inşaat sektörünü canlandıracağı düşünülüyor.

Türkiye’nin hızlı büyümesinin lokomotifi olarak bilinen inşaat sektörü son 2-3 yılda daralma içine girdi.

İnşaat sektörü temsilcileri, yaşanan sıkıntıya rağmen yeni projelerle büyüdüklerini açıkladı.

İlk kez konut alacaklara yönelik açıklanan konut finans paketinin ise sektöre etkileri bu daralmayı aşmayı hedefliyor.

"Çözüm paketi inşaat sektörünü hareketlendirecek"

İHA'nın haberine göre; konut sektöründe yer alan yetkililerden Emin Adanur, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce konut finansman paketi açıkladı. 3 farklı çözüm içeren kredi desteği sağlayacak olan bu paket, sektörümüzü hareketlendireceği beklentisindeyiz." diye konuştu.

Adanur, ayrıca sektörün geldiği noktayı şöyle değerlendirdi:

"Süreçte devlet, özel sektör işbirliğinde bir taraftan deprem ve heyelan içeren riskli bölgelerdeki yapılar kentsel dönüşümle güvenli ve konforlu hale getirilirken, diğer tarafta yeni konut alanlarında modern binalar yükseldi. TOKİ ile dar gelirli vatandaşlarımız ucuz ve güvenli konut sahibi oldu. Türkiye’nin yapı stoku revize edilirken, inşaat firmalarının da kendini teknik ekip, proje, kullanılan malzeme ve vizyon anlamında güvenlik ve konfor odaklı değişim ve dönüşüm sağladı. Bu değişimin özellikle son 10 yıl içinde belediyeler ve özel sektör işbirliğiyle de İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Muğla, Kocaeli gibi büyük kentlerin gelişiminde yeni cazibe merkezlerini ortaya çıkardı. Birbirinden farklı konseptlerde modern şehirciliğin yeni hayat ve alışveriş merkezlerinin bir arada olduğu yeni yerleşim alanları özellikle Rusya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu ülkeleri için çekim alanı oluşturdu.

"İnşaat, 200’e yakın alt sekmentiyle büyük bir sektör"



Bir anda konut patlaması yaşandı. Ama bu hareketlilik, son 3 yılda önce pandemi, ardından döviz kuru oynaklığı, enflasyon artışıyla ortaya çıkan hayat pahalılığı ve son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nın getirdiği tedarik zincirinin bozulmasıyla daralma içine girdi. Demir, çelik, çimento, enerji ve diğer girdi maliyetlerinin artışı, pek çok büyük firmanın yeni yatırımlarını dondurmasına, devam edenleri durdurmasına ve küçük işletmelerin de kapanmasına yol açtı. Bu sektör 200’e yakın alt sekmentiyle büyük bir sektör. Şu anda konut fiyatlarının durdurulamayan artışı işte sektörümüzde daralmanın sonucudur." dedi.