Konutta ipotekli satışlarda düşüş devam ediyor

Yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aşan konut satışları kapsamında yabancıların gözdesi 19 bin 594 ile İstanbul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde 2022 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerini duyurmuştu.

Açıklanan verilere göre, konut satışları Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarındaki artışı değerlendiren sektör temsilcisi Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Aynı dönemde toplam gayrimenkul satış sayısı 2 milyon 295 bin 393 oldu.” dedi.

Kredili satışlarda düşüş devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal istikrarı sağlamak adına yeni tedbirleri açıklamıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, tüketici kredilerinde sınırlama yapılmıştı. Aynı amaç kapsamında BDDK, konut kredilerinde de sınırlamaya gidildiğini duyurmuştu.

"Konut kredisi hacmi 354 milyar 640 milyon liraya ulaştı"

Konuya ilişkin olarak Özelmacıklı, kredili satışlarda düşüşün devam ettiğini belirterek, “Konut kredilerine getirilen sınırlamalar sonrasında ipotekli satışlarda düşüş devam ediyor. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,0’e kadar geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 07 Ekim itibarı ile konut kredisi hacmi 354 milyar 640 milyon liraya ulaştı. Kamu bankaları tarafında konut kredilerinde sınırlamalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İkinci eldeki hacim daha fazla

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payının yüzde 68,3 olduğunu belirten Özelmacıklı, “Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,7 oldu. Ocak-Eylül döneminde ise ilk el konut satışları 312 bin 118 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışları aynı dönemde 745 bin 75 olarak gerçekleşti.” dedi.

Yabancılara konut satışında İstanbul zirvede

Özellikle İstanbul ve Antalya’da konut fiyat artışında yabancıların etkisi olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 oldu. Bu satışların 19 bin 594 İstanbul’da, 14 bin 656’sı ise Antalya’da gerçekleşti. Özellikle bu iki ilimizdeki fiyat artışlarında yabancıların önemli bir etkisi var.” dedi.