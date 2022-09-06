Konutta reel fiyatlara doğru düşüş başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan sosyal konut projesiyle birlikte, konutlardaki fiyat artış hızı düşmeye başladı.

Son zamanlarda konut fiyatlarına gelen zamlar vatandaşların gündeminde.

Özellikle son 2 yılda hızlı bir artışın yaşandığı konut fiyatlarında, artış hızı yavaşlamaya başladı.

Konut fiyatlarına sosyal konut projesi etkisi

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesi, konut fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi.

Reel fiyatlara dönülmeye başlandı

Proje hayata geçmeden düşmeye başlayan fiyatların, projeyle birlikte daha fazla düşmesi bekleniyor.

İHA'nın aktarımına göre; bu kapsamda piyasada yavaş yavaş reel fiyatlara dönülmeye başlandığı düşünülüyor.

"Konut fiyat artışının hız kestiği gözlemleniyor"

Sektör temsilcisi Cahit Eftekin, "Maliyetler, kur etkisi, düşük arz ve artan talebin uçurduğu fiyatlar, konutun yeniden bir yatırım aracı olmasını sağladı. Ancak son dönemde konut fiyat artışının hız kestiği gözlemleniyor. Bu olumlu veriler devam ederse konut fiyatları reel fiyatlara yaklaşmaya devam edecek." açıklamasında bulundu.