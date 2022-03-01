Konya'da baraj sularından etkilenen hane sahiplerine yeni yaşam alanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Vatandaşlarımızı mağdur etmedik, onların gönül rızasını aldık" dedi.

Konya halkı, baraj suları altında kalacak mahallelerinden taşınmaya hazırlanıyor.

Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı, Dedemli Mahallesi'ndeki 428 hanede yaşayan iki bine yakın kişi için de yer değişikliğini beraberinde getiriyor.

Beldeden mahalleye dönüşen Dedemli Mahallesi'nde yaşayan hane sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Meram ilçesi Çarıklar mevkisinde hazırlanan yeni yaşam alanına taşınacak.

Yeni evlerini teslim alan bazı mahalle sakinleri, göç planları için hazırlıklara başladı.

"ANILARIMIZ SULAR ALTINDA KALACAK"

Mahalle muhtarı Yunis Özer, yeni bir yerleşim yerinde yeni bir hayatın kendilerini beklediğini söyledi. Özer, "İnsan doğduğu, çocukluğunun geçtiği, yaşlandığı yeri özler. Burada acı ve tatlı bir sürü anımız var. Atalarımız 'insan rüyayı bile doğdu yerde görür' der. Dünyanın dört bir tarafına gidenler oluyor ama yine doğduğu yere bir sılayırahim yapıyor. Ömür geçiren insanların burayı unutması mümkün değil. Anılarımız sular altında kalacak.

Yıllar sonra bile buraya gelip, şurada şu akrabamızın, şu komşumuzun evi vardı diye anacağız. Kimse doğduğu yeri terk etmek istemez ama mecbur oraya da alışıp, ayak uydurmak zorundayız. Yeni yurdumuzda sulu tarım yapmak istiyoruz. Biz çalışıp, çocuklarımızı okutup, devletimize de vergimizi verip, yeni yerimize tutunmak istiyoruz." dedi.

"GİDECEĞİZ DİYE BİR HEYECAN VAR"

Mahalle sakinlerinden 67 yaşındaki Arif Toptaş, hüzünle birlikte farklı bir heyecanı da yaşadıklarını söyledi. Yeni bir hayatın kendilerini beklediğini anlatan Toptaş, "Devletimizin takdiri karşısında boynumuz kıldan ince. Tabii tüm anılarımız burada ama bizim için yapılanlardan da memnunuz. Yüksek kesimlerde sulardan etkilenmeyecek evler var. İleride burası su altında kalınca manzarası çok daha güzel olacak. Zannederim zamanla yüksek kesimlere dönüp ev yapanlar olur. Belli bir yaşın üstündekiler Konya'da yaşayamaz. Ne olursa olsun biz buraya alışkınız. Yine de gideceğiz diye bir heyecan var ama gönlümüzün yarısı da burada kalacak." ifadelerini kullandı.

500'ER METREKARE BAHÇE HAZIRLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Dedemli halkına altı ambarlı 428 yeni konut ve 18 iş yeriyle birlikte 500'er metrekare bahçe, 7'şer dekar tarla hazırladıklarını kaydetti.

"VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİSİ KARŞILAYAN BİR YERLEŞİM ALANI KURDUK"

Konforlu bir yerleşim alanı inşa ettiklerini belirten Aslan, "Cami, okul, spor alanları, köy konağı, pazar yeri, tandır fırınları, yöresel ürünlerin yapılıp satılacağı dükkanlar, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları da yapıyoruz. Köyümüzün dört bir yanına koruluk alan yaptık. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılayan, yatay ve yöresel mimari anlayışıyla mahalle kültürünü yaşatan, çevre dostu bir yerleşim alanı kurduk." ifadelerini kullandı.

Aslan, projede tüm süreçleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile hassas bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR ETMEDİK"

Aslan, "Tıpkı Şırnak Güçlükonak'ta, Bursa Yalıntaş'ta, Mersin Alaköprü Barajı nedeniyle yaptığımız iskan projelerinde olduğu gibi Dedemli'de de vatandaşlarımızı mağdur etmedik, onların gönül rızasını aldık. Bu kapsamda Dedemli'de 428 konut, 18 iş yeri yapıyoruz. Konutlarımızın üst katını yaşam alanı, alt katını ise vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik olarak kullanacakları işletme binası olarak planladık. Köylümüz bahçesinde, tarlasında kullanacağı tarım aletlerini, kazmasını, küreğini buraya koyacak. Yetiştirdiği ürünleri yine bir ambar gibi burada saklayacak." şeklinde konuştu.