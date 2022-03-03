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    Körfez ülkelerinden Trabzon'a yoğun ilgi

    Körfez ülkelerinden gelen yatırımcı ve turistlerin en fazla ilgisinin Trabzon ve İstanbul'a olduğu belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:39
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    Körfez ülkelerinden Trabzon'a yoğun ilgi

    Emlak sektöründe uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre Körfez ülkelerinden gelen konut yatırımcıları, Trabzon'a yoğun ilgi gösteriyor.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı azaldı.

    Pandemiye karşı alınan tedbirlerle birlikte uçuşların açılması, Türkiye'ye ilgiyi yeniden artırdı.

    İSTANBUL VE TRABZON'A İLGİ YOĞUN

    Bu kapsamda yabancı yatırımcılar birçok şehirde konut satın aldı. Gelen yatırımcı ve turistlerin en fazla Trabzon ve İstanbul’a ilgi gösterdiği belirtildi.

    Havası, doğası ve yaylalarıyla ön plana çıkan Trabzon, her geçen yıl ülke vatandaşlarının yanı sıra turistler tarafından da keşfedilmeye devam ediyor.

    Körfez ülkelerinden Trabzon a yoğun ilgi #1

    FİYATLAR YÜKSELDİ

    Özellikle yayla turizminin gelişmesi ile birlikte bölgeye olan ilginin son yıllarda büyük oranda arttığı ve konut araştırmalarıyla birlikte fiyatların da yükseldiği görüldü.

    Körfez ülkelerinden Trabzon a yoğun ilgi #2


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