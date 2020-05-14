Koronavirüs vakasının görülmediği tatil ilçesi: Esenköy

Hiçbir koronavirüs vakasının olmadığı Esenköy'de, emlak piyasası hareketlendi.

Koronavirüs Türkiye'nin 81 iline yayıldı.

Ölümcül virüse karşı amansız bir mücadele var.

Alınan tedbirler sonuç vermeye başlasa da henüz tatil için birçok bölge güvenli değil.

ESENKÖY'DE KORONA YOK

Tedbirlerin alındığı tatil beldelerinde ise virüs kendine yer bulamadı.

Bu beldelerden biri de Esenköy oldu.

ERKEN DAVRANAN EV ALIYOR

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı olan Esenköy'de virüs tehlikesinin bulunmaması, bölgedeki emlak piyasasını hareketlendirdi.

İstanbul'a yakın olması ve virüs tehlikesinin bulunmaması nedeniyle tatil planları yapanlar, Esenköy'de satılık ve kiralık ev aramaya başladı.

Mavi ile yeşilin buluştuğu tatil bölgesi, bu yaz sağlıklı tatil yapmak isteyenlerin adresi olacak.

Çınarcık ve Armutlu Devlet Hastanesi'ne de yakın olan Esenköy, aksi bir durum için de güvenli görülüyor.