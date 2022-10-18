Kostaki Konağı restorasyon çalışmaları 410 günde tamamlanacak

Restorasyonu 4 yıldır bitirilemeyen Kostaki Konağı için ikinci kez ihale gerçekleştirilerek yer teslimi yapıldı. Tarihi konak, 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ü de misafir etmişti.

Trabzon'daki tarihi Kostaki Konağı için 4 yıldır bitmeyen restorasyon çalışmalarının ardından dün ilgili firmaya yer teslimi yapıldı.

İkinci kez ihale edilen konak restorasyonuna yaklaşık 80 milyon TL harcanacak.

Yeni çalışmaların 410 günde tamamlanması planlanıyor.

Sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında bulunuyor

1900’lü yıllarda yaptırılan tarihi konak, Türkiye'nin sayılı sivil mimarlık örnekleri arasında yer alıyor.

2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları yüklenici firmanın sözleşmedeki teknik şartları gerçekleştirememesi nedeniyle sözleşmesi feshedilmişti.

Konağın restorasyon çalışmaları için yeniden 13 Eylül 2022 tarihinde ihale gerçekleştirildi.

"Şartnamede 410 iş günü süresi belirlendi"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, “Bu mekan 20. yüzyıl başında el işi süslemeleri ile ve mimarisi ile Trabzon’un zengin konaklarından bir tanesidir. 2017 yılında ihalesi yapılmış ancak yüklenici firma ihale şartlarını uymadığından dolayı ihale feshedilmiş. Ben 18 Temmuz 2022 tarihinde Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atandım. Atandıktan sonra bakanlıkla istişarelerimiz sonucunda Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un talimatları ve desteği ile Trabzon Valimiz sayın İsmail Ustaoğlu’nun gayretleri ile 13 Eylül 2022 tarihinde hızlı bir şekilde Trabzon Kostaki Konağı'nın ihalesi gerçekleştirildi.

12 Ekim itibari ile de yüklenici firmayla ihale sözleşmesi yapıldı. 17 Ekim günü de konağın yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Trabzon müzesi Kostaki Konağı arkeolojik ve etnografik eserlerin sergileneceği, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunulacağı mekanı en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Şartnamede 410 iş günü süresi belirlendi. Bunu yüklenici firma umarım bu gün sayısını daha aşağıya çekerek hizmete sunacak. İhale bedeli KDV dahil 78 milyon 451 bin TL.” dedi.

Kostaki Konağı restorasyon çalışmaları 410 günde tamamlanacak VİDEO



Konağın tarihçesi

Kostaki Konağı, 1900'lü (1898-1913) yılları başlarında Banker Kostaki Teophylaktos tarafından konut olarak yaptırıldı.

Mimarlarının İtalyan olduğu belirlenen yapıda kullanılan birçok malzemenin, İtalya'dan getirildiği biliniyor.

Kostaki Teophylaktos 1917 yılında iflas edince, bu yapıyla birlikte bütün mal varlığına haciz konulurken, konak Nemlioğlu Ailesi tarafından satın alındı.

Mustafa Kemal Atatürk misafir edilmişti

15-17 Eylül 1924 tarihinde Trabzon’u ilk ziyaretinde Mustafa Kemal Atatürk, eşi Latife Hanım ve beraberindeki heyetle birlikte bu konakta misafir edilmişti.

Hükümet Konağı olarak da kullanıldı

Trabzon Valisi Ali Galip Bey zamanında 1927-1932 yıllarında 25 bin TL bedelle kamulaştırılarak, 1927-1931 yılları arasında Hükümet Konağı, 1931-1937 yılları arasında müfettişlik binası olarak kullanılan tarihi konağın bodrum kat hariç tüm kat duvarları tamamen kalem işi ile süslü.

İHA'nın aktarımına göre; 1988-2001 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyonu tamamlanan konak, 22 Nisan 2001 tarihinde Trabzon Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.