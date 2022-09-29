Küçük alanları geniş ve ferah göstermek için öneriler

Küçük alanları geniş ve ferah göstermek için öneriler

Yaşam alanlarını daha geniş ve ferah göstermek için yapılacak basit değişiklikler, küçük evde yaşayanların adeta kurtarıcısı oluyor. İşte küçük alanları geniş göstermek için 4 tüyo...

Son yıllarda inşa edilen birçok binadaki dairelerin metrekareleri oldukça küçük.

Bu sebeple küçük konutlarda oturanlar için alanı büyük göstermek için basit tüyolar bulunuyor.

Daha aydınlık, ferah ve minimal bir görüntü katmak isteyenler için alanın iyi derecede ışık alması büyük önem taşıyor.

Perde kullanımı

Özellikle kalın ve fon perde kullanılmaması yaşam alanını daha ferah bir ortama çevirebiliyor.

Bunun yerine tül perdeler, küçük evlerde oturanların vazgeçilmezi hale geliyor.

Aynalar derinlik katıyor

Öte yandan bir diğer tercih de ayna... Yaşam alanlarında kullanılan orta boydaki duvara monte edilen aynalar alanı geniş göstermeye yarayan en büyük etkenlerden biri.

Duvarda açık renk kullanımı

Yatak odası, oturma odası ya da misafir odasında tercih edilen koyu renkli duvar boyaları büyük alanları dahi küçük gösterebiliyor.

Bu nedenle duvar boyalarındaki açık renk kullanımı da bir diğer tüyo olarak ön plana çıkıyor.

Tek renk kullanımı da ortamı daha kalabalık ve karışık gösterebiliyor. Tek renk ve doğal tonlar küçük ev kullanıcılarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Küçük mobilyalar önemli

Son olarak oda fark etmeksizin minimal ve küçük mobilyalar da daha fazla yaşam alanı sunduğu gibi küçük odaları olduğundan daha geniş gösterebiliyor.

Ayrıca parça sayısını minimum düzeyde tutmak ve mümkünse orta alanı boş bırakmak da önemli.