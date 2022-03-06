Küçük ev dekorasyonu için püf noktalar

Metrekaresi küçük olan evlerde rahat bir tasarım yapmak zor görünürken dekorasyon kısmında bazı püf noktalar bulunuyor.

Küçük evleri dekore etmek zor görünse de püf noktalar uygulandığı zaman ferah bir görünüm sağlamak mümkün olabiliyor.

Bu alanda doğru sonuçlara ulaşabilmek için küçük ev dekorasyonu sırasında dikkat edilecek adımlar bulunuyor.

Alanı doğru kullanmanın önemli olduğu evlerde, eşya seçimi oldukça önemlidir.

Özellikle oturma odalarında geniş ve ferah bir görüntü yakalamak isteyenler için doğru eşya kullanımı büyük önem taşımaktadır.

KÜÇÜK EV DEKORASYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fonksiyonel eşya: Televizyon üniteleri, yemek masaları ve orta sehpalar alanı oldukça küçük gösteren ve büyük oranda yer kaplayan ev eşyalarındandır. Bu kapsamda duvara monte edilen televizyon ve aynı zamanda üniteler, alanda yer kaplamanın önüne geçebilir. Öte yandan açılabilir yemek masaları da bu duruma kolaylık sağlayacaktır.

Renk seçimi: Eşya ve duvar boyaları kapsayan renk reçimi, alanın daha ferah olmasını sağlayan önemli bir etkendir. Açık tonlarda tercih edilen duvar boyaları ve eşya tercihleri, derinlik katarak daha geniş görünmesine neden olur.

Halı tercihi: Kalın ve koyu dokumalı halılar, ölçü olarak da geniş olması durumda bulunduğu alanı dar ve küçük göstermeye neden olur. Bu noktada halıların mobilyalarla aynı renge sahip olması oldukça önemlidir.

Aydınlatma: Özellikle oturma odası ve mutfaklarda kullanılan spor ışıklar alanı geniş ve ferah göstermeye yarayan bir diğer önemli etkendir.

Perde: Kalın ve koyu renkli kullanılan perdeler, bulunduğu alanı kasvetli ve dar gösterir. Özellikle kalın fonlar en büyük etkendir.

Koltuk seçimi: Oturma odasını ferah ve geniş gösterecek en önemli etkenlerden biri de koltuktur. Köşe koltuk ve L koltuk olarak bilinen oturma grubu, kapladığı sınırlı alan nedeniyle odanın küçük görünmesini engeller.