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    Küçük mutfaklar için alan yaratma önerileri

    Evin en önemli alanlarından biri olan mutfakların dar alanda dizaynı oldukça mühim. İşte küçük mutfakları daha geniş ve ferah gösterecek maddeler.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:50
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    Küçük mutfaklar için alan yaratma önerileri

    Kriterlere uygun ev bulmak günden güne daha da zorlaşırken, son zamanlarda daha da çoğalan küçük evlere yerleşmek çile oldu.

    Evin en önemli alanlarından biri de mutfak.

    Mutfaklardaki alan kısıtı, hem görünüş hem de hareket sınırını etkiliyor.

    İşte minimal mutfaklarda alanı daha geniş göstermek için gerekenler;

    Açık renkler

    Minimal mutfakların daha ferah ve geniş görünmesindeki en önemli etken, tercih edilen mutfak malzemelerinin açık renklerde olması.

    Hijyen hissini destekleyen beyaz renk, küçük mutfakların olduğundan daha ferah görünmesini sağlayacaktır.

    Aydınlatma

    Açık renkli mutfağınızda kullanacağınız yeterli aydınlatma da alanın büyük görünmesindeki önemli etkenlerden.

    Özellikle alt ve üst dolap aydınlatması, parlak fayanslarla bütünleştiğinde bir derinlik yaratakcaktır.

    Pek kullanılmayan parlak tavan malzemeleri, aydınlatma sağlamanızda önemli rol oynarken, ışığı yansıtma etkisiyle daha büyük bir mutfak görünümünü alacaktır.

    Küçük mutfaklar için alan yaratma önerileri #1

    Aydınlık tezgah

    Yansıtıcı metaryellerin kullanıldığı tezgahta, çalışma alanı vurgulanırken, yansıtıcı arka duvar ile desteklendiğinde, aydınlık ve derinlik hissi oluşturulacaktır.

    Yumurtlayan tezgah

    Alandan tasarruf etmek için kullanılan bir diğer yöntem ise, gizli çekçeklerle yerleştirilen ek tezgah alanları.

    Genellikle ada mutfaklarda kullanılan yöntem, tezahın içine yerleştirilen ek ile adeta yumurtlayan tezgah görünümünü almaktadır.

    Küçük mutfaklar için alan yaratma önerileri #2

    Küçük mutfaklar için alan yaratma önerileri #3

    Küçük mutfaklar için alan yaratma önerileri #4

    Küçük mutfaklar için alan yaratma önerileri #5


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