Kura heyecanı yeniden başladı! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin kura çekimi İzmir'de yapıldı Kentte en son 6 Şubat'ta yapılan kura töreni, depremler nedeniyle ertelenmişti. Bugün 12 bin 400 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimine başlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı yeniden başladı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara konut ve iş yerine kurasına ara verilmişti. 13 Eylül’de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin kura çekimi bugün İzmir'de yapıldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla sıra hak sahiplerini belirlemeye gelen projede, dar gelirli ailelerin yüzü adeta gülüyor. 225 bin 956 kişi başvuru yaptı Kentte, 12 bin 400 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura töreni düzenlendi. Hayata geçirilecek 15 toplu konut projesi kapsamında inşa edilecek konutlar için başvuru yapan 225 bin 956 kişi arasından hak sahiplerinin belirlenmesi için heyecan başladı. Kura çekiminin 14 Mart Salı gününe kadar süreceği bildirildi. "35 yıldır kiradayım" Kura çekimine katılan vatandaşlardan Hüseyin Kardelen, gazetecilere, sabahın erken saatlerinde törenin yapılacağı Sabancı Kültür Merkezi'ne geldiğini söyledi. Konut projelerine destek verdiğini anlatan Kardelen, "Umutla bekliyorum. Her şeyin hayırlısı. 35 yıldır kiradayım. Çocuklarımızı okuttuk ev sahibi olamadık. Ev alamadık inşallah şansımız burada yaver gider." dedi. Son kura 6 Şubat'ta çekildi İzmir'de 6 Şubat Pazartesi günü 988 konutun hak sahibi kurayla belirlenmiş, aynı gün meydana gelen depremler nedeniyle kura çekimine ara verilmişti.