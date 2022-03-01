Mahkeme 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı'nı satışa çıkardı

Boğaz manzaralı yalılar arasında tarihi ve anılarıyla öne çıkan Saffet Paşa Yalısı 100 milyon dolarlık rekor fiyatla mahkemeden satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı’nın kıyısında dizili yalılar, Türkiye’de zenginliğin sembolü olarak öne çıkıyor.

Beykoz Kanlıca'daki Boğaz'ın en görkemli yalılarından biri olan 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Dışişleri Bakanlığı binası olarak kullanıldı.

Daha sonra çıkan yangında tamamen kül olan meşhur yalı, 1976 yılında yeniden inşa edildi.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLAR

Sahipleriyle buluşan Saffet Paşa Yalısı, bir süre sonra kötü anılarla anılmaya başladı. Sahiplerinin kimisi iflas ederken kimisinin ise ölümü uzun yıllar konuşuldu.

Birçok olumsuz haberle ön plana çıkan yalı, sahipleri tarafından ortaklığın giderilmesi davası ile mahkeme yolu ile satışa sunuldu. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme işlemi sonrasında yalının değeri 100 milyon dolar olarak belirlendi.

YALININ ÖZELLİKLERİ

1760 senesinde inşa edilen tarihi yalının birbirinden önemli özellikleri bulunurken denize sıfır konumunun yanı sıra tarihi dokusu ve sahip olduğu mimari özelliklerinin de değerini arttırdığı belirtiliyor.

Ahşap yalı 2 kattan oluşurken son derece geniş bir bahçeye sahip bulunuyor. Denize cephesi bulunan yalının her bir katında 13 oda olmak üzere toplam 26 odası ve 4 sofası ve servis odaları bulunduğu belirtiliyor.