Malatya'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 110 dönümlük alanda 679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve park yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye dört bir yanında yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı.

Kentsel dönüşüm projesiyle değişen ve gelişen bir diğer il de Malatya oldu. Battalgazi ilçesinde dönüşümün sürdüğü inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

679 konut, 18 dükkan, kafeterya ve parkların yapılacağı 110 dönümlük alanda inşası süren blokların hızlı yükselişi, bölge sakinlerini de heyecanlandırıyor.

'DERME DERESİ PROJESİ BATTALGAZİ'YE DEĞER KATACAK'

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılının Ekim ayında yapımına başlanılan Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken, alanın yan kısmına ise Derme Deresi düzenleme projesi gerçekleştirilyor. Proje sonucunda hem mahalle cazibe merkezi haline gelecek hem de Battalgazi’nin çehresi değişecek.





"KARŞI ÇIKANLAR VE ENDİŞELERİ OLANLAR VARDI"

Gıpta ile bakılacak bir projenin Battalgazi’de devam ettiğini ve konutların hızla yükseldiğini belirten Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, “Bugüne kadar çevreyolunun altı çarpık yapılaşma ve depreme dayanıksız evler ile anılıyordu. 2019 yılında göreve gelen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder bir çalışma yaptı. Çalışmalar depremle birlikte hız kazandı.

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da olurlarıyla mahallemizin bir bölümü riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm başlamadan önce tabi bu işe karşı çıkanlar ve endişeleri olanlar vardı. Zamanla bu düşüncelerinin gereksiz olduğunu anladılar. Şehit Fevzi mahallemizin üzerine kentsel dönüşüm ile güneş açtı.





"BÖLGEYE ÖRNEK OLACAK BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Ekim ayında başlayan dönüşümde binalar yükselmeye başladı, mahallemizin her geçen gün çehresi değişiyor. Çevreyolu tabiri artık ortadan kalkıyor. Yüklenici firma profesyonel bir çalışma yapıyor. Bu dönüşüm alışılagelmiş bir dönüşüm değil, bölgeye örnek olacak bir kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Dönüşüme şahit olan hak sahipleri şu anda iyi ki dönüşümün yapıldığını bizlere iletiyor.

"MAHALLELER BİZE GIPTA İLE BAKACAK"

Bizler de her zaman diğer mahallelere gıpta ile bakıyorduk ama şimdi o mahalleler bize gıpta ile bakacak. Tek temennimiz kısa sürede dönüşümün tamamlanması ve evlerin hak sahiplerine teslim edilmesidir. İnşallah başkanımızın gayretleriyle bu dönüşüm etap etap devam eder” şeklinde konuştu.



