Malatyalı depremzedeler modern konutlarına kavuştu

Deprem sonrası binaları ağır hasar gören Doğanyol ilçesindeki vatandaşlar için yerel mimari özelliklerini taşıyan 317 konut inşa edildi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilmişti.

Büyük hasara neden olan depremin ardından çalışmalar hızlandırıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde afetten olumsuz etkilenen bazı binalar yıkıldı.

AA'nın aktarımına göre; devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edildi.

317 konut yapıldı

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Doğanyol ilçesine yerel mimari özelliklerini taşıyan 317 konut inşa etti.

Yapılan yeniliklerle çehresi değişen ve tamamen yeni bir görünüme karışan Doğanyol ilçesinde, depremzedeler kendileri için yapılan konutlara yerleşmeye başladı.

4 kişi hayatını kaybetti

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, depremde Malatya'da en çok ilçelerin etkilendiğini ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Yöre mimarisine uygun bir çalışma gerçekleştirildi"

Depremin akabinde devletin hemen harekete geçtiğini, ilgili kurum ve kuruluşların çalışma başlattığını hatırlatan Bay şöyle konuştu:

"Gerekli hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra yöre mimarisine, geleneksel dokusuna uygun bir çalışma gerçekleştirildi. Bugün baktığımız zaman depremin en çok etkisinin görüldüğü ve toplu yerleşimin olduğu İshak, Çolak, Gökçe mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışması başlatıldı, bitirildi ve hemşehrilerimiz konutlarına ve esnafımız ticarethanelerine geçmeye başladı. İlçe merkezimiz olan İshak ve Çolak mahallelerimizde yaklaşık 317 konut, 2 cami, yaklaşık 40 ticarethaneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışmasıydı. Konutlarımız, ticarethanelerimiz ve bir camimiz bitirildi, bir camimizin de bu ayın 13'ü itibarıyla ihalesi yapılacak ve inşaat sürecine başlanacak."





"Ahırlı konutlar yapıldı"

İlçe merkezi dışındaki Gökçe Mahallesi'nde ise kentsel dönüşüm çalışmasının yaklaşık 6 ay önce bitirildiğini aktaran Bay şöyle devam etti:

"Buradaki hemşehrilerimiz de yine konutlarına ve ticarethanelerine geçmeye başladı. Gökçe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması da yine 105 konut, 1 cami ve 65 ticarethaneden oluşan bir kentsel dönüşüm çalışmasıydı. Bunun akabinde kırsal mahallelerimizde yine vatandaşlarımızın ihtiyacına çözüm bulacak şekilde bir yapılaşmaya gidildi. Yine TOKİ tarafından burada yaklaşık 150 Tarımköy projesi kapsamında ahırlı konutlar yapıldı ve depremzedeler bu konutlarda yaşamaktadır."

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"Hiçbir zaman vakarlarından ödün vermediler"

Hakan Bay, ilçede entegre devlet hastanesi, spor salonu, yol gibi çeşitli çalışmaların da devam ettiği anlatarak "Bunların mimarı kıymetli Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, diğer yetkililere teşekkür ediyoruz. Her daim hemşehrilerimizin ve bizlerin yanındaydılar. Bu süre zarfında devletimize hiçbir zaman inancını kaybetmeyen ve destek olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman vakarlarından ödün vermediler ve her zaman devletlerine, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, AK Parti'mize inandılar. Bugün yapı stokumuzun yüzde 80'lik kısmı değişmiş durumda." diye konuştu.

Teslimatlar sürüyor

İlçe merkezindeki konutlarda depremzedelerin 1 aydır oturmaya başladığını, kırsalda ise 1,5-2 yıldır evinde yaşayanların olduğunu anlatan Bay, konutların teslimatının sürdüğünü bildirdi.

"Bize çok iyi baktılar"

Konutuna yerleşen 67 yaşındaki depremzede Fahriye Türkmen ise yeni evine taşınmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Devletin konteynerde kaldıkları dönemde de kendilerini sıkıntıda bırakmadığını, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Türkmen, "Bize çok iyi baktılar. Evim çok güzel, memnunum. Allah evi tamamlanan herkese güle güle oturmak nasip etsin." diye konuştu.