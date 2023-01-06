angın sonrası tamamlanan 427 konutun anahtarı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından teslim edilecek. 469 konutun da tamamlandıkça teslimi yapılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde yaşandı.

Toplam 59 mahallede 11 gün boyunca etkili olan yangın, 220 saatin ardından 6 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Türkiye'nin seferber olduğu yangın tüm dünyada yankı uyandırdı.

Müdahale sırasında 2^si ormancı 7 kişi hayatını kaybederken 821 vatandaş da yaralanmıştı.

145 tek, 751 çift katlı evler inşa ediliyor

Devletin tüm imkanlarının kullanıldığı afette, vatandaşlara ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı.

Ardından yeni konut inşaasına geçildi ve bir yıl içinde, 2+1, 3+1 büyüklükte mimari yapıya uygun 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı olmak üzere toplamda 896 evin inşasına başlandı.

427 konut tamamlandı

TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan Manavgat’ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ve 1 adet şadırvan olmak üze toplam 427 konut, 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları yapıldı.

Sosyal konut çerçevesinde de 222 konut ve 1 millet bahçesi tamamlanarak teslim edildi.

Manavgat yangını sonrası yeni konutlar inşa edildi VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan anahtarları teslim edecek

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Antalya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

DHA'nın aktarımına göre; ziyaret sırasında da afetzedelerin konutlarının anahtar teslimlerini yapılması öngörülüyor.

"Yangına ve depreme dayanaklı malzemeler kullanıldı"

Konut alanında açıklamalarda bulunan TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, "Türkiye tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını 11 gün surdu. Yangın sırasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, birçok hayvanımız telef oldu. TOKİ hızlıca projeleri hazırlayıp ihaleler gerçekleştirdi. 896 konutun inşaatına başladık. Bunlardan 427 adeti tamamlandı. Yarın anahtar telisimi yapılacak. Konutlarımızın yöresel mimari özellikleri taşımasına özen gösterildi. Ayrıca yangına ve depreme dayanaklı malzemeler kullanılmıştır. 2 katlı olanlarda ahır da yapılmıştır." dedi.

"Manzarası güzel bir evimiz var"

Mahallede evi yanan ve yeni evine kavuşan Fatma Deniz, "Yangında evim ve hayvanlarım yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, eşyalarımız ile çocuklarımı zor kurtardım. Çok kötü günler yaşadık. Allah’a şükür evimize kavuşacağız. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza teşekkür ederim. Yangın gününü hatırlamak dahi istemiyorum, ateş benden önce gidiyordu. Çocuklarımı akrabalarıma bıraktım. Kendi canımı zor kurtardım. Koşa koşa ateşten kaçtım, eşimle zor kurtulduk. Evimi temizlemeye başladım, temizlik bitince taşınacağız. Manzarası güzel bir evimiz var, beğendim." sözlerine yer verdi.