Yangın bölgesinde konutları tamamlanan afetzedeler, yeni evlerine taşınmanın heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni bir görünüme kavuşan bölgeye cumartesi günü ziyaret gerçekleştirecek.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz 2021 tarihinde cumhuriyet tarihinin en büyük yangını yaşandı.

10'uncu gününde söndürebilen yangın, geniş alana yayılarak 60 bin hektar alana zarar verdi.

34 mahallede onlarca ev, ahır ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yeni evler inşa edildi

Dünyada da büyük yankı uyandıran afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları ile bölgede çalışmalara başlandı.

Hasar gören evler yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edecek

Kalemder Mahallesi'nde de TOKİ tarafından yangına dayanıklı 250 ev inşa edildi. 177 hak sahibi teslim edilen evlerine taşınmaya başladı.

DHA'nın aktarımına göre; yeni bir görünüme kazanan mahalle, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyaret edilecek.

Manavgatlı 177 afetzede yeni evlerine kavuştu VİDEO

"Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Urkuya ve Ahmet Özen çiftinin evi, mahallede teslim edilen ilk ev oldu. Yeni yapılan evini çok beğendiğini söyleyen Urkuya Özen, “Yangında her şeyimiz yandı. O günü hiç hatırlamak istemiyorum. Çok zor bir gündü. Allah kimseye göstermesin. Bir traktör ve kendimiz kaldık. Eşimin cebindeki para bile kanepenin üstünde kalıp yandı. Evimiz yapıldı, yerleştik. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Evimizden memnunuz. Biz yaşadık başka kimse yaşamasın." dedi.

"Sağ olsun devletimizin verdiği para ile kiraya çıktım"

Evine yeni taşınan Ayşe Akça, yaşadıklarını anlatırken gözyaşını tutamadı. Akça, “Yangından sonra duman nedeniyle ameliyat oldum. Her şeyimiz yandı, birkaç çamaşırla çıktık. Şimdi de odamın birisi boş kalıyor. Yeni evimiz çok güzel. Hacca gideceğim diye hazırlanıyordum o param, bileziklerim, altınlarım yandı. Sağ olsun devletimizin verdiği para ile kiraya çıktım. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Herkesin mağduriyeti bitirildi"

Yangında mahallede 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen muhtar Mustafa Cansız ise şunları söyledi:

“Yangında köyümüz 45 dakika içerisinde tamamen yandı. Devletimiz hemen yanımıza geldi ve yaralarımızı sarmaya başladılar. Dünyanın sonu gibi her şey bitmiş gibiydi. Şimdi öyle değil, her şey iyileşti. Mükemmel evler yapıldı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız geldi. Hep yardımcı oldular. Herkesin mağduriyeti bitirildi. Mahallemizde 53 ev yapıldı, onlar cumartesi günü teslim edilecek. Mahallemizde önceden evler iç içe yapılmıştı, şimdi planlı, projeli şekilde yapıldı. Yeni bir Kalemler oldu. Devletimiz yanımızda oldu, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkes hızlı bir şekilde görevini yaptı."

























