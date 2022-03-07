Manisa'da kaçak yapılaşmaya yönelik tedbir alındı

Bölgede kaçak yapılaşmanın önüne geçmek adına faaliyet gösteren tüm beton mikserlerine, araç takip sistemi takılması kararı alındı.

Türkiye'de artan kaçak yapılaşmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konuya ilişkin olarak bir araya gelen hazır beton firma temsilcileri, Manisa'da toplantı gerçekleştirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Etüt Proje Şube Müdürü Berker Karipçin başkanlığında yapılan toplantıda, kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirler hakkında kararlar alındı.

BELGELER DENETİMLERDE İBRAZ EDİLECEK

Karipçin toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından beton isteyen inşaat sahiplerine izin belgesi, beton mikserlerine ise yetki belgesi verileceğini belirtti. Öte yandan bu belgelerin de beton mikserlerinde bulundurulması ve emniyet, jandarma ile zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bu belgelerin ibraz edilmesi gerektiğini söyledi.

BETON MİKSERLERİNE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ TAKILACAK

Toplantıda alınan kararlar kapsamında, Manisa'da faaliyet gösteren tüm beton mikserlerine araç takip sistemi takılması gerektiği, bu araçların kaçak yapıyla mücadele ile trafikte can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla sistem üzerinden takip edileceği belirtildi.

5 BÜYÜK İLÇEDE UYGULAMALARA BAŞLANMASI PLANLANIYOR

Karipçin, uygulamalar ile ilgili UKOME kararının alındığını, ilk olarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde sonrasında ise 5 büyük ilçede uygulamalara başlanılacağını söyledi.

Toplantı, daha sonra hazır beton firmalarının temsilcileriyle karşılıklı olarak fikir alışverişi ile devam etti.