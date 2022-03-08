Marmara Bölgesi'nde prefabrik evlere yoğun ilgi

Konut fiyatlarındaki ciddi artış ile birlikte yatırımcı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekonomik evlere yöneldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomide dalgalanmalara neden oldu.

Pandemi sürecinde ekonomik koşullardan en çok etkilenen gayrimenkul sektöründe talepler yön değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan istatistikler kapsamında konut satışlarının ise önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 azaldığı görüldü.

EKONOMİK VE PRATİK SEÇENEKLERE İLGİ ARTTI

Konut fiyatlarındaki ciddi zam oranı, yatırımcıları ve ev arayışında olan vatandaşları hem ekonomik hem de pratik seçeneklere yönlendirdi.

Prefabrik evlere talebin 4 kat arttığı ve satışların 2021’de yüzde 300 yükseldiği belirtilirken en çok talebin ise Marmara Bölgesi’nden geldiği açıklandı.

"PREFABRİK EV ALANLAR YÜZDE 200 KAZANÇ ELDE ETTİ"

Konuya dair açıklama yapan sektör temsilcisi Mehmet Çankaya, “İçinde bulunduğumuz koşullara, pandemide insanların doğaya dönme arzusu da eklenince, prefabrik evler ilgi odağı oldu ve talepler son bir yılda 4 kat arttı. Özellikle inşaat malzemelerinin fiyatındaki yükselişle birlikte, bu dönemde prefabrik ev alanlar yüzde 200 kazanç elde etti. Karmod olarak bu noktada inşa ettiğimiz prefabrik evlerle yatırımcıların yüzünü güldürmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

"GÜNDE 10 ADET KONUT SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Prefabrik ev satışlarının 2021’de yüzde 300 artığını kaydeden Karmod CEO’su Mehmet Çankaya, “Prefabrik evlerin maliyetinin düşük olmasının birçok sebebi bulunuyor. Bu avantajlar arasında prefabrik evlerin yeni nesil teknoloji kullanımıyla üretilmesi ve uzmanlar tarafından işçilik bedeli ödemeden kurulması yer alıyor. Demir gibi temel inşaat malzemelerinin maliyetlerinde yaşanan 3 katın üzerindeki artışların da prefabrik evlerde avantaja dönüşmesi yatırımcıların yüzünü güldürüyor ve yapı sektörüne hareketlilik katıyor. Artan satışlar neticesinde artık günde ortalama 10 adet konut sevkiyatı gerçekleştiriyoruz ve bunların çoğu kırsal kesimlere gidiyor.” ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK TALEP BÜYÜKŞEHİRLERDEN GELDİ"

Çankaya bölgelere göre satış oranlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Marmara Bölgesi’nde prefabrik ev satışları geçtiğimiz yıllara kıyasla 4 kat arttı ve en çok talep İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerden geldi. Bu sıralamayı Akdeniz’de Antalya ve İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara takip etti. Alıcılar ise en çok 2+1 tek katlı ev modellerine ilgi gösterdi ve 64 ila 82 metrekare büyüklüğündeki prefabrikler öne çıktı. İki katlı konutlarda en çok satan modelimiz ise 138 metrekare büyüklüğündeki 4+1 evler oldu.” ifadelerini kullandı.









