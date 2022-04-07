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    Marmara'da gayrimenkul hareketliliği, altyapı yatırımıyla sağlandı

    2022'nin ilk aylarında toparlanma eğilimi gösteren gayrimenkul sektöründe Marmara'yı olumlu etkileyen durumlardan biri, altyapı yatırımları olarak ifade edildi.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:26
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    Marmara'da gayrimenkul hareketliliği, altyapı yatırımıyla sağlandı

    Türkiye'de konut sektörü, bir süredir sabit bir durgunluk seyrinde ilerliyordu. Ancak 2022'nin ilk aylarında bu durumun olumlu yönde değiştiği görüldü.

    Toparlanma eğilimi gösteren gayrimenkul sektörüne yönelik bir rapor hazırlandı.

    PwC’nin Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarını değerlendirdiği raporunda, Marmara Bölgesi’nin büyük yol altyapı yatırımlarıyla değer kazandığı belirtildi.

    10 kişiden 4’ünün 2022’de gayrimenkul yatırımlarından yüksek getiri beklediğine dikkat çekildi.

    Marmara da gayrimenkul hareketliliği, altyapı yatırımıyla sağlandı #1

    Marmara da gayrimenkul hareketliliği, altyapı yatırımıyla sağlandı #2


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