Mart ayı kira artışı 3 Mart'ta açıklanacak

Mart ayında kira oranlarına gelecek olan zam 3 Mart Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak.

Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği mart ayı kira artış oranı, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı.

Mart ayı itibariyle sözleşmesi dolacak olan kiracılar, hangi oranda zam yapılacağını merak ediyor.

3 MART PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Şubat ayında kira artış oranı yüzde 22.58 olarak gerçekleşirken, TÜİK tarafından 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak 2022 Şubat ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Mart ayı kira artış oranı da belli olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 22.58 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlenmişti. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.

12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE ZAM YAPILACAK

Resmi kira zam oranı 12 aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalamasıyla birlikte ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.