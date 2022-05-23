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    Mart ayı konut fiyat endeksi

    TCMB Mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 15:02
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    Mart ayı konut fiyat endeksi

    Konut Fiyat Endeksi istatistikleri, her ay düzenle olarak yayınlanarak Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin göstergelerini aktarıyor.

    TCMB Mart ayı konut fiyat endeksini açıkladı.

    Yıllık yüzde 110 arttı

    2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110,0, reel olarak ise yüzde 29,7 oranında arttı.

    Ayrıntılar gelecek...

    Mart ayı konut fiyat endeksi #1


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