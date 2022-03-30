Mart ayında inşaat sektörüne güven geriledi

Bu ayın güven endeksi verilerini yayınlayan TÜİK, inşaat sektörüne güvende yüzde 2 oranında düşüş yaşandığını aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının güven endeksi verilerini paylaştı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilerde inşaat sektörüne güven şubat ayında 82,7 olarak kaydedilmişti.

İnşaat sektörüne güvenin de hesaplandığı endekste, halkın güveninin azaldığı yer aldı.

MART AYINDA YÜZDE 2 AZALMA

Mart ayına ait verilerde, bir önceki aya göre inşaat sektörü güven endeksinin yüzde 2 oranında azalarak 81 değerini aldığı görüldü.