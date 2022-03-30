Petrol
109.56
1.72%
Euro
16.33
0.92%
Dolar
14.67
0.64%
Altın
905.41
0.67%
Borsa
2229
1.00%
Bitcoin
694.108
-1.55%
BTXN Coin
37.69
-3.97%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Mart ayında inşaat sektörüne güven geriledi

    Bu ayın güven endeksi verilerini yayınlayan TÜİK, inşaat sektörüne güvende yüzde 2 oranında düşüş yaşandığını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mart ayında inşaat sektörüne güven geriledi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının güven endeksi verilerini paylaştı.

    Her ay düzenli olarak yayınlanan verilerde inşaat sektörüne güven şubat ayında 82,7 olarak kaydedilmişti.

    İnşaat sektörüne güvenin de hesaplandığı endekste, halkın güveninin azaldığı yer aldı.

    MART AYINDA YÜZDE 2 AZALMA

    Mart ayına ait verilerde, bir önceki aya göre inşaat sektörü güven endeksinin yüzde 2 oranında azalarak 81 değerini aldığı görüldü.

    Mart ayında inşaat sektörüne güven geriledi #1

    Mart ayında inşaat sektörüne güven geriledi #2


    İlginizi Çekebilir

    Suudi Arabistan ve BAE, Rusya'nın OPEC'ten çıkarılmasını reddetti
    Dünya

    Suudi Arabistan ve BAE, Rusya'nın OPEC'ten çıkarılmasını reddetti

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Polonya-Belarus sınırında 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
    Dünya

    Polonya-Belarus sınırında 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

    Görüş Bildir