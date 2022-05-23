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Mayıs ayı güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

Mayıs ayı güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

TÜİK verilerine göre, bir önceki aya oranla inşaat sektöründe güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak yüzde 81,6 oldu.