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    Mayıs ayı güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

    TÜİK verilerine göre, bir önceki aya oranla inşaat sektöründe güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak yüzde 81,6 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 11:38
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    Mayıs ayı güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksini açıkladı.

    Bir önceki ay baz alınarak yayınlanan verilere göre, hizmet sektöründe yüzde 6,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,7 artışa geçti.

    Güven endeksi inşaat sektöründe azaldı

    İki sektörde güven endeksi artarken, yaşanan fiyat artışları ve fahiş fiyatların etkisiyle inşaat sektörüne güven düşerek, oran 2,2 oldu.

    Bunun sonucunda inşaat sektörü güven endeksi ise 81,6 olarak açıklandı.

    Mayıs ayı güven endeksi inşaat sektöründe azaldı #1

    Mayıs ayı güven endeksi inşaat sektöründe azaldı #2


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