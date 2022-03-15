Mersin konut satışlarında 7’nci sırada yer aldı

Yabancı uyruklu vatandaşlar, Akdeniz Bölgesi'nin en çok ilgi gören bölgesine yatırım yapmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri 2022 Şubat ayı verilerini açıkladı.

İstatistiklere göre konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 olarak gerçekleşti.

Açıklanan raporda Akdeniz Bölgesi'nin en çok ilgi gören kenti Mersin'e de yer verildi. Bu kapsamda Mersin’de konut satışları yüzde 7,5 oranında artarak 2 bin 662’e yükseldi.

7'NCİ SIRADA YER ALDI

Mersin, yüzde 2,7 pay ile konut satışlarında 7’nci sırada yer aldı.

Öte yandan, 2022 yılının Ocak ayında 2 bin 346 konutun satıldığı kentte, yılın ilk iki ayında satılan konut adedi ise 5 bin 8’e ulaştığı belirtildi.





YILIN İLK İKİ AYINDA ALINAN KONUT SAYISI 435'E YÜKSELDİ

Tatil bölgesi olan Mersin, yabancılar açısından da cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Yabancılara konut satışında şubat ayında da 4’üncü sırada yer alan Mersin’de, 216 konutu yabancılar aldı.

Açıklanan rakamla birlikte bu yılın ilk iki ayında yabancıların aldığı konut adedinin 435’e yükseldiği belirlendi.