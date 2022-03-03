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    Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin konut payı

    Geçen hafta 107 milyar 523 milyon TL artan kredi hacmi, 5 trilyon 180 milyar 715 milyon TL'ye yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.03.2022 - 18:01
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    Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin konut payı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgiler kapsamında kredilerin 5 trilyon 73 milyar 192 milyon TL'den 5 trilyon 180 milyar 715 milyon TL'ye yükseldiği belirlendi.

    25 Şubat itibarıyla 107 milyar 523 milyon lira artan kredi hacmine göre tüketici kredileri 777,6 milyar TL'den 784,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 213,2 milyar TL'den 218,5 milyar TL'ye geldi.

    277 MİLYAR 899 MİLYON 243 BİN TL'Sİ KONUTA AİT

    Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 277 milyar 899 milyon 243 bin TL'si konut, 8 milyar 228 milyon 294 bin TL'si taşıt ve 457 milyar 104 milyon 812 bin TL'si diğer kredilerden oluştuğu açıklandı.

    YÜZDE 43 ARTTI

    Bu kapsamda toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,59 artış kaydetti.

    Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin konut payı #1


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