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    Modern yatak odası için dekorasyon önerileri

    Huzurlu ve kaliteli bir uyku için yatak odasının atmosferi ve tasarımı oldukça önemli.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 11:48
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    Modern yatak odası için dekorasyon önerileri

    Uyumak ve çalışma alanı için tercih edilen yatak odalarında konfor ve dekorasyon büyük önem taşıyor.

    Odanın genel havası kaliteli ve rahat bir uykuyu da etkiliyor. Bu sebeple yatak, kapıdan ve pencereden uzak sadece başlık kısmı duvara yaslı olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

    Uykuya geçme esnasında ya da dinlenirken dikkatin dağılmaması için sade bir yatak odası dekorasyonu ön plana çıkmalıdır. Son zamanlarda sıkça tercih edilen duvar dekorasyonu yatak odasında da kullanılarak hareket ve canlılık katılabilir.

    MAVİ VE YEŞİL TERCİH EDİLMELİ

    Yatak odasında renk seçimi olarak sıklıkla açık mavi ve açık yeşil tonlarını tercih ediliyor.

    Evin her odasında kullanılan raf sistemi, yatak odasında da kullanılabilir. Yatak başlığının bulunduğu duvarda kullanmak olası bir afete karşı tehlike arz ederken diğer tüm duvarlar minimalist dekorasyon ürünleriyle süslenebilir.

    Modern yatak odası için dekorasyon önerileri #1

    ALANI GENİŞ GÖSTEREN AYNALAR

    Küçük alanları geniş göstermeye yardımcı olan aynalar, yatak odasında da ön plana çıkıyor. Aynı zamanda alanı hareketlendirmeye de yardımcı oluyor.

    Bir diğer modern ve konforlu yatak odası için dekorasyonda tercih edilmesi gereken açık renk kullanımıdır. Soft ve açık renkler odaya canlılık ve huzur katmaya yardımcı olur.

    Modern yatak odası için dekorasyon önerileri #2

    NEVRESİM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

    Abajurlara bir alternatif isteyenler için apliklerden ya da yatağın iki yanına konumlandırabilen aydınlatma sistemleridir.

    Dekorasyon denilince ilk akla gelen ürünlerden olmasa da nevresimler de önemli ölçüde odanın havasını değiştirmeye yardımcı oluyor.

    Modern yatak odası için dekorasyon önerileri #3


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