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    MOSDEF Başkanı Ahmet Güleç: Gelişmiş ülkeler Türk mobilyasını tercih ediyor

    Başkan Güleç, 2022 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracatın umut vadettiğini söylerken, Türk mobilyalarına talebin oldukça yoğun olduğunu aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 17:41
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    MOSDEF Başkanı Ahmet Güleç: Gelişmiş ülkeler Türk mobilyasını tercih ediyor

    Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörün ilerleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Güleç ilk olarak, Türkiye mobilya sektörünün ocak-mart döneminde ihracatını artırmaya devam ettiğini anlattı.

    Geçen yılın aynı aylarıyla karşılaştırıldığında ilk çeyrekte rekor ihracata imza attıklarını dile getiren Güleç, mobilya ihracatıyla ilgili altyapıyı oluşturduklarını, bundan sonra çıtayı daha da yükseğe taşıyacaklarını kaydetti.

    Türkiye'deki 40 bin mobilya üreticisinin 3'te 1'i ihracat yapıyor

    Güleç, Türkiye'de yaklaşık 40 bin mobilya üreticisinin olduğunu ve bunun 3'te 1'inin ihracat yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

    "Bu yıl 6 milyar dolar ihracat hedefliyoruz"

    "Artık gelişmiş ülke pazarlarına girdik. Gelişmiş ülkeler artık Türk mobilyasını tercih ediyor. Türk mobilyası artık dünyada aranır hale geldi. Özel koleksiyonlara sahibiz. Çoklu endüstrinin müşterisiyiz. Hemen hemen her zevke ve her kesime mobilya üretme kabiliyetimiz var. Ofis, mutfak, ev mobilyası, eğitim mobilyası olmak üzere birçok sektöre hitap ediyoruz. Bu yıl 6 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. İlk 3 ayda en düşük rakamlar olmasına rağmen 1 milyar 150 milyon dolar ihracat yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yaklaşık yüzde 20 artırdık. Geçen sene ilk çeyrekte ihracatımız 961 milyon dolardı."

    MOSDEF Başkanı Ahmet Güleç: Gelişmiş ülkeler Türk mobilyasını tercih ediyor #1

    Tedarik zincirinde sorunlar yaşanıyor

    ABD, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde büyümeyi sürdürdüklerini aktaran Güleç, "Buralarda büyümemiz ihracatı daha çok artırır. Bundan sonraki süreçte aylık 600 milyon doları aşan ihracatlar yapacağız." dedi. Güleç, son günlerde sektörün tedarik zincirinde sorunlar yaşadığını bildirerek, bunların çözüme kavuşması halinde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

    "Mobilya, kağıt ve orman ürünleri" alanında ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 28 artışla 1 milyar 933 milyon dolar ihracat yapıldığı bilgisini veren Güleç, yıl sonunda 9 milyar dolar dış satım hedeflediklerini sözlerine ekledi.


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