Muğla'da 2 bin 193 bina yapı ruhsatı aldı

TÜİK tarafından belirlenen yapı istatistikleri kapsamında illere verilen yapı ruhsatı oranı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun, Muğla’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümünün 802 bin 655 metrekare olduğunu açıkladı.

2021 yılı Ekim-Aralık döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 802 bin 655 metrekare oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2 bin 193, daire sayısı ise 5 bin 266 olarak gerçekleşti.

KONUT DIŞI KULLANIM ALANI 176 BİN 794 METREKARE

Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 543 bin 824 metrekare, konut dışı kullanım alanı 176 bin 794 metrekare, ortak kullanım alanı ise 82 bin 37 metrekare olarak gerçekleşti.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNA SAYISI BİN 101

2021 yılı Ekim-Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü 447 bin 558 metrekare olarak belirlendi. Öte yandan yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısının bin 101, daire sayısının ise 2 bin 912 olduğu açıklandı.

ORTAK KULLANIM ALANI 35 BİN 44 METREKARE OLARAK AÇIKLANDI

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 299 bin 972 metrekare olduğu belirlenirken, konut dışı kullanım alanının 112 bin 542 metrekare ve ortak kullanım alanı da 35 bin 44 metrekare olarak açıklandı.