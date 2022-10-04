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- Muğla'da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor
Muğla'da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor
- 04.10.2022 - 15:15
Yurt genelidnde imar planına aykırı olan yapılar tespit edilmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos tarihinde Muğla'ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrede incelemelerde bulundu.
29 kaçak yapı yıkılıyor
Denetimlerin ardından birçok projenin inşaatı, imar planına aykırı olmaları nedeniyle durduruldu.
Milas'ın dünyaca ünlü turistik mahallelerinde yer alan 29 kaçak yapının yıkımlarına başlandı.
Güvenlik önlemi alındı
İHA'nın aktarımına göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yıkımlar, Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştiriliyor.
Muğla'da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor VİDEO
Yıl sonunda tamamlanacak
Öte yandan imara aykırı bölümleri tespit edilen yapıların yıkımının yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.