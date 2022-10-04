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    Muğla'da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor

    Dünyaca ünlü turistik mahallelerde yer alan yapılar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından tespit edildi. İnşaatı durdurulan yapıların yıkımı yıl sonunda tamamlanacak.
    • 04.10.2022 - 15:15
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    Muğla'da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor

    Yurt genelidnde imar planına aykırı olan yapılar tespit edilmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos tarihinde Muğla'ya giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevrede incelemelerde bulundu.

    29 kaçak yapı yıkılıyor

    Denetimlerin ardından birçok projenin inşaatı, imar planına aykırı olmaları nedeniyle durduruldu.

    Milas'ın dünyaca ünlü turistik mahallelerinde yer alan 29 kaçak yapının yıkımlarına başlandı.

    Muğla da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor #1

    Güvenlik önlemi alındı

    İHA'nın aktarımına göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yıkımlar, Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştiriliyor.

    Muğla'da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor VİDEO

    Muğla da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor #2

    Yıl sonunda tamamlanacak

    Öte yandan imara aykırı bölümleri tespit edilen yapıların yıkımının yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

    Muğla da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor #3

    Muğla da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor #4

    Muğla da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor #5

    Muğla da 29 kaçak yapımının yıkımı sürüyor #6


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