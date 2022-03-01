Muhtemel İstanbul depreminde 491 bin binada hasar bekleniyor

Uzmanlar '1-7 Mart Deprem Haftası' dolayısıyla İstanbul genelindeki binaların depreme karşı güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre İstabul genelinde rapor oluşturuldu.

Derlenen rapordsa yer alan rakamlar, kentteki muhtemel depremin yol açacağı hasarı çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

İstanbul'da 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir deprem yaşanması durumunda kentte bulunan 1,2 milyon civarındaki binadan 491 bininin hasar alması bekleniyor.

13 BİN 492 BİNANIN ÇOK AĞIR HASAR ALMASI BEKLENİYOR

Söz konusu senaryoda 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması öngörülüyor.

AĞIR HASARLI BİNALARDA 671 BİN 832 KİŞİ YAŞIYOR

İstatistiklere göre İstanbul'da bir binada 12,72 kişi yaşadığı göz önüne alındığında hasar alması beklenen binalarda 6,25 milyon kişinin yaşadığı düşünülüyor. Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 671 bin 832 kişinin kaldığı tahmin ediliyor.

UZMANLAR ÇAĞRIDA BULUNDU

Deprem Haftası dolayısıyla vatandaşlara çağrıda bulunan uzmanlar, vatandaşların binalarına bir an önce dayanıklılık testi yaptırması, konutlarını depreme karşı güçlendirmesi veya dönüştürmesini istedi.